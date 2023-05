Kiko Matamoros revela que fue infiel a Makoke el día de su boda y ella le responde entre lágrimas

Los desencuentros entre Kiko Matamoros y Makoke no dejan de sucederse, a pesar de que el matrimonio confirmó su ruptura en el verano de 2018, después de 20 años de relación y una hija en común. Sin embargo, las últimas declaraciones del colaborador de ‘Sálvame’ han caído como un jarro de agua fría sobre su exmujer, y no es para menos: “El mismo día que me casé con Makoke había estado con otra señora con la que tenía una relación”.

Estas declaraciones se producían días después de que la protagonista asegurase que Kiko se casó enamorado de ella y que se había hecho un tatuaje en el brazo en su honor. Sin embargo, el colaborador aseguró que ni estaba enamorado ni ese tatuaje, en el que se puede leer ‘I will wait for you’ (Te esperaré), era para ella. “Si hubiera sido para Makoke me lo hubiera borrado ya. Pertenece a una historia que tuve que contar impelido por los hechos”, explicó, indicando que era para esa señora con la que mantenía un romance paralelo.

La duras afirmaciones de Kiko Matamoros, que está a punto de casarse con Marta López Álamo, encontraban ayer respuesta en una Makoke abatida. “Creo que sobran las palabras. Mi familia no se merece esto. Es muy feo”, decía en ‘Fiesta’ ante las preguntas de Emma García. Además, al hablar sobre el tema, la colaboradora acababa derrumbándose y echándose a llorar en directo.

Kiko Matamoros y Marta López durante el estreno de la obra de teatro 'Desmontando a Séneca' en el Teatro Reina Victoria Raúl Terrel Europa Press

“Te aseguro que no lloro por mí”, expresaba. “Piensas en la boda, porque yo sí tenía mi verdad, y mi verdad es que yo me casé por amor”, sentenció. Así mismo, confesó lo que sentía al ver a su exmarido haciendo estas declaraciones: ‘’Me parece tan cruel, lo que veo es una persona llena de odio, de rencor, alguien no puede hablar así. Lo que duele es la familia, me viene la imagen de mi familia y me he roto porque no se merece mi familia esto’’.

En cuanto a la casa que compartía el exmatrimonio, Makoke destacó ayer su anterior marido y padre de su hijo, Javier Tudela, tendría la intención de comprar la casa de ‘La Finquilla’ donde vive ella actualmente. “Después de tantos años nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación y yo le agradecería enormemente que me ayudara”.