Descubrimos por qué Belén Esteban no ha querido ir a la boda de Kiko Matamoros

Apenas quedan unas horas para que Kiko Matamoros y Marta López Álamo se den el “sí, quiero”. Su boda, como todo lo gira en torno a “Sálvame”, no ha estado exenta de polémica y esta misma semana se producía un nuevo incidente que no habría sentado nada bien a la novia. La revista “Lecturas” llevó a su portada a Makoke, ex del tertuliano, mientras que relegó a un segundo plano a la mujer con la que ahora se casa.

En cualquier caso, y pese a quien le pese, las nupcias están a punto de celebrarse y reunirá a muchos rostros conocidos de la televisión, compañeros de Kiko Matamoros, aunque una de las colaboradoras más destacadas de “Sálvame” brillará por su ausencia. Belén Esteban no estará entre los testigos de tan bonito momento, y no porque no estuviera invitada. Ella misma confesó hace pocos días que no iba a acudir, y ahora se han conocido las razones que la han llevado a perderse la fiesta.

Belen Esteban Gtres

Belén Esteban ha viajado hasta Sevilla el mismo día de la boda porque allí tendrá lugar el concierto de Manuel Carrasco, uno de sus cantantes favoritos, que se encuentra en plena gira musical. “Vengo al concierto de Manuel Carrasco. Soy muy fan. Hombre, sola no vengo. Vengo con mis amigas, fin de semana de chicas”, ha señalado la de Paracuellos. La tertuliana ha preferido disfrutar de unos días junto a sus amigas en la Capital Hispalense antes que acudir a la boda de Kiko Matamoros, una decisión que podría haber ofendido al novio.

Lo cierto es que la relación de Kiko Matamoros y Belén Esteban no es tan estrecha como el vínculo que hay entre otros tertulianos de “Sálvame”, pero en los últimos años han llegado a un punto de entendimiento y la cordialidad es mutua. A pesar de su ausencia, de seguro que la colaboradora desea lo mejor a los novios y así se lo transmitirá a su regreso de Sevilla.