Lola Índigo cumple 32 años, estas son todas las tendencias que ha puesto de moda

Lola Índigo cumple hoy 32 años y estos son los momentos más icónicos que nos ha regalado en el campo de la moda y las tendencias. Todos sabemos que la ex concursante de Operación Triunfo 2017 es una de las que más reconocimiento ha tenido tanto a nivel nacional como internacional, junto a Aitana. No solamente se le conoce por las canciones con más reproducciones, como "Ya no quiero ná" o "El Tonto" con Quevedo, o por los maravillosos espectáculos que nos ofrece en sus conciertos. Si no que, desde que salió del programa, hemos podido ver una clara esencia en su estilismo con el que la reconocemos a la perfección. Con ello, debemos añadir que dicha vestimenta ha tenido una evolución potente a lo largo de estos últimos años. En definitiva, si tenemos claro que Lola Índigo ha conseguido un estilo único, personal e identificativo que va en sintonía con todos sus discos y escenografías de sus videoclips. Si tuviéramos que definir el estilismo de la cantante granaína, podríamos decir que se asimila a las tendencias de los 2000 que Avril Lavigne puso de moda en todos sus posados en alfombras rojas y en los videoclips de sus canciones. No obstante, Lola Índigo recoge dichos guiños de la época y los traslada a las nuevas modas de estos momentos. En honor al aniversario de la artista, hemos recopilado todas las tendencias que ha puesto de moda desde los inicios de su carrera.

Vuelta al estilo colegiala

Pantalones de tiro bajo

Looks denim con patchwork

Conjuntos llamativos y en neón

Tops con cut-out

Tank tops dosmileros

Gorras al estilo dad

Melena con underlights

Combinación de vaqueros con calzoncillos

A los 32 años de Lola Índigo, se ha convertido en toda una it girl de la actualidad con un estilismo propio y original. Se atreve con todas las tendencias y las mezcla con la esencia y personalidad de su armario.