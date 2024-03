Aitana aparece por sorpresa en el concierto de Danna Paola con un 'total look' de encajes y transparencias

Aitana vuelve al escenario del festival Tecate Pal Norte junto con la artista mexicana Danna Paola. Tras haber triunfado en su debut en este espectáculo de renombre del país, la cantante catalana ha vuelto a actuar junto con su compañera y amiga. Si el viernes vimos a una Aitana de lo más cañera y rompedora con un look de efecto cuero, esta noche ha seguido las tendencias más actuales con la apuesta por los encajes y las transparencias. No cabe duda de que es una de las españolas con una evolución estilística más destacable, puesto que ha pasado por distintas épocas hasta llegar al armario de estos momentos. Si tuviéramos que definirlo podríamos decir que es fashionista, creativo e identificativo con la personalidad de la artista catalana. Pues bien, cuando pensábamos que Aitana ya estaba de vuelta por España, ha sorprendido tanto al público mexicano como a nosotros con su aparición por sorpresa en la actuación de Danna Paola. Las dos artistas mantienen una relación de amistad desde los inicios de la serie de Netflix "Élite", momento en el que coincidió con la salida de Aitana de la academia de Operación Triunfo y con el comienzo de su romance con Miguel Bernardeau. Sin embargo, no fue hasta el año 2023 en el que ambas cantantes se atrevieron a colaborar en la canción "AQYNE". Y tras meses sin verse, Aitana y Danna Paola se han reencontrado sobre el escenario y bajo los focos para revolucionar Monterrey.

Como buena amante de las tendencias, Aitana ha vuelto a conquistar a todos sus seguidores con un estilismo que nosotras podríamos llevar tanto de fiesta como a un evento de relevancia. Y es que ha aparecido con una camiseta y medias de encaje y transparencias en negro combinadas con una mini falda de tiro bajo y cinturón de lo más trendy. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que las transparencias son una de las tendencias que más vamos a ver y llevar durante la temporada de primavera y verano, de acuerdo con las directrices sentenciadas por las firmas de lujo en sus desfiles. No es la primera vez que vemos a Aitana llevar dicha moda, puesto que en su asistencia a la front row de las distintas pasarelas de la Semana de la Moda ya ha llevado prendas con transparencias. E incluso, es una vestimenta muy similar a la que lució de camiseta y falda de encaje de fiesta por Buenos Aires en uno de sus últimos conciertos de Alpha Tour 2023. En cambio, hemos visto a Danna Paola con un body de efecto cuero y pantalones con cut-out en ante para convertirse en una de las mejores vestidas de la noche. Sin embargo, en el momento de actuar con Aitana ha añadido a su vestuario una camiseta básica de tirantes, así como se ha desprendido de dicho pantalón.

Una vez más, Aitana ha demostrado el estilazo que tiene con este look de encaje y transparencias súper identificativo.