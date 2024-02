El comentado mensaje de Rafa Méndez a Lola Índigo 20 años después de "Fama ¡A bailar!"

Era 2004 y Miriam Doblas, actualmente más conocida como Lola Índigo, participaba en el talent televisivo Fama ¡A bailar! En una de las clases, uno de los profesores, Rafa Méndez, perdió la paciencia con ella después de comprobar que no daba una con los pasos de la coreografía. Fue entonces cuando le soltó el ya viral mensaje:"Mimi, ¡fuera de la clase! ¡Eres un estorbo para mi vista! ¡Eres un cuadro! ¡Chao!". Y ella salió del aula. Veinte años después la artista es una de las más aclamadas del mercado, hasta el punto de que cuelga el cartel de completo en todos sus conciertos, en donde crea un auténtico espectáculo no solo por su música sino por sus elaboradas coreografías.

Lola Índigoparticipó hace unos días en la final de OT2023. La cantante participó en la edición de 2017 y aunque fue la primera expulsada de la Academia, su música fuera arrasó. Es por eso que ahora Rafa Méndez ha querido reconocer su éxito. "Te dije que eras un estorbo para mi vista. Te tiraron en la primera gala de OT. Hoy eres una guerrera que pone a todo el mundo en su sitio y el primero a mí… Mi mi mi mi mi" escribe el coreógrafo junto a un vídeo de su show en la final. Sus palabras han sido muy aplaudidas y comentadas por los fans de Lola Índigo.

En el talent The Dancer, en 2021, en el Índigo y Mendez coincidieron como jurado. Tras valorar a una concursante le comentó que siempre se puede mejorar y puso de ejemplo a Mimi, que se sentaba a su lado. "Hace 12 o 13 años, esta señorita que está aquí entró en una clase y no pillaba absolutamente nada. Estaba desconcentrada. Tenía solo 18 añitos. Ha pasado el tiempo y me ha dado una bofetada en toda la cara" dijo. En otras ocasiones el artista le ha dedicado mensajes muy cariñosos, asegurando que este episodio del pasado se lo tienen que tomar con humor. "Qué persona tan increíble Rafa. Yo flipo un montón y es una persona que quiero tener a mi lado siempre porque, gracias a personas como Rafa, yo he tenido maestros que me han enseñado a, cuando he llegado a tener esta posición, saber utilizarla bien. Ha sido un gran maestro" destacó la artista una vez.

En la final de OT, Lola Índigo anunció que actuará en el Santiago Bernabéu en un concierto en 2025.