Vuelven los cinturones que usábamos en el 2000 y son ideales para festivales de música

Llega la primavera y con ella, la época más esperada por muchas amantes de la moda y de la música. Llegan los festivales de música y, como era de esperar, los looks que llevemos son muy importantes, ya que como es habitual, nos hacemos fotos con nuestros amigos que quedarán para la posteridad en nuestras redes sociales. Por ello, cuando suben las temperaturas, nuestras tiendas favoritas lanzan sus propuestas de nueva colección pensadas para los festivales de música. Es decir, prendas cómodas, casuales y muy originales, pues tendemos a llevar prendas más llamativas que en nuestro día a día no usamos. Por ejemplo, Alba Díaz y su pantalón cargo para un festival en A Coruña este otoño fue uno de los últimos looks que nos enseñaron nuestras influencers favoritas más jóvenes, un look muy sencillo que combinó con top y bomber muy corta al que le añadió una gorra negra. Entre las prendas más usadas por todas las amantes de la moda que acuden a los festivales de música podemos destacar los shorts vaqueros, los tank tops (la prenda por excelencia de la primavera y el verano) y las zapatillas blancas. Este tipo de prendas son básicas y muy sencillas, por lo que, si queremos darle un toque original a nuestro look, la clave está en los accesorios. En este sentido, una tendencia muy dosmilera que ha vuelto para quedarse en nuestro armario son los cinturones muy anchos con tachas. Los llevaremos tanto con shorts vaqueros como con faldas.

Sí, los cinturones muy anchos vuelven a estar en tendencia y, aunque ahora lo niegues, sabemos que finalmente caerás en este accesorio que promete hacerse viral. Pronto lo veremos por todos lados en las redes sociales, y es que no es para menos, pues este accesorio se convertirá en la clave de nuestro look. ¿Cómo podemos llevar este tipo de cinturón para ir a un festival de música esta primavera? Con unos pantalones tipo bermudas será la clave, al que le puedes añadir un tank top o una camisa de corte oversize y casual. En cuanto al calzado, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que las botas cowboy serán escogidas por todas las amantes de la moda. Sin más, te enseñamos algunos de los cinturones que puedes encontrar actualmente en tiendas y que serán la estrella de tu look más festivalero esta primavera y verano 2024.

Cinturón piel hebilla redonda, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Cinturón círculos tachas, de Pull & Bear (15,99 euros)

Cinturón fajín tachas efecto desgastado, de Zara (39,95 euros)

Cinturón multitiras, de Zara (22,95 euros)

Estos son algunos de los cinturones dosmileros que vuelven esta primavera 2024 pisando fuerte y que, debido a su versatilidad y tendencia, no dejaremos de usarlo como accesorio estrella de los festivales de música que tengamos próximamente.