El look de Amelia Bono para el baile más viral con su padre: pantalones blancos + New Balance grises

Amelia Bono lo tiene claro, las zapatillas New Balance siguen siendo el calzado del invierno y no nos las vamos a quitar hasta en primavera. Pero como no hay día que la hija de José Bono no nos cree una nueva necesidad de moda, y este fin de semana lo ha vuelto a hacer dejando claro que necesitamos unas zapatillas New Balance grises como las que ella y Vicky Martín Berrocal no se han quitado en todo el invierno. Y para muestra, este Reels de Instagram con baile incluido con su padre, José Bono, y pantalones blancos.

La socialité se ha convertido en toda una it girl de la que tomar nota sobre las últimas tendencias, y justo su última publicación de Instagram es el ejemplo perfecto de cómo llevar unos vaqueros blancos y perderles el miedo. Lo sabemos, unos pantalones blancos pueden dar cierto respeto si no sabes muy bien cómo combinarlos. La manera más sencilla de conseguirlo, tomar de referencia a Amelia Bono con este estilismo para despedir los días de lluvia en Madrid.

Amelia Bono: pantalones blancos y New Balance grises

Por algo la elegimos como una de las españolas mejor vestidas en el pasado año. Y Amelia Bono no se las quita ni en casa. Las New Balance de padre de Amelia Bono también son las favoritas de Tamara Falcó. Con esta moda en auge, muchas han sido las amantes de la moda que se recurrieron a marcas tan míticas como Nike, Adidas o las clásicas Converse para hacerse con modelos que llevar mucho más allá de sus días libres. Sin embargo, desde que empezó la tendencia, parece que hay una marca que se ha coronado como la favorita en el mundo de la moda: New Balance.

Un look en blanco y negro en el que unos jeans de corte campana blancos son los protagonistas. ¿Cómo combinarlos? Con un jersey en color top y un abrigo de paño negro.