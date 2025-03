El look de Blanca Suárez para su cita con Pablo Motos es el que nosotras llevaremos a la oficina esta primavera

Blanca Suárez ha sido la primera invitada de la semana en ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva película, ‘La huella del mal’, la adaptación cinematográfica de la novela de Manuel Ríos San Martín que dirige él mismo. Y nosotras, obviamente, nos hemos fijado en su look que le vamos a copiar esta primavera 2025 para ir a la oficina.

Después de ser una de las grandes protagonistas del Festival de Málaga 2025, en el que nos sorprendía con una falda de flecos y su melena suelta rizada con flequillo, y luego optaba por la máxima elegancia con vestido negro de escote Bardot, y moño pulido (sin flequillo), ahora ha lucido un look mucho más formal y de estilo masculino. Además de hablar de la película, Pablo Motos ha querido comentar que Blanca Suárez es algo torpe. "Me han dicho que te caes mucho", ha señalado. "Sí, suelo generar caídas patéticas. En el top, si estuviera mi muy mejor amiga María, me recordaría un choque con una señal de tráfico delante del chico que me gustaba".

El look de Blanca Suárez en 'El Hormiguero'

La actriz ha apostado por un estilismo muy formal, dándole protagonismo al maquillaje con una sombre de ojos azul muy potente. Pero volviendo al look, es perfecto para ir a la oficina esta primavera con una camisa de rayas de manga corta con manga murciélago y pantalones de traje grises anchitos, que tenemos claro que son máxima tendencia esta temporada.

El look de Blanca Suárez. Gtres

Llámalos pantalones sastre. Pantalones de traje. Pantalones de pinzas. Pantalones de vestir. Dad pants... O llámalos los pantalones más necesarios del armario que, además, llevan siendo tendencia varios años consecutivos y seguirán en lo más alto del podio, al menos, una temporada más. Y Blanca Suárez nos lo ha dejado claro con su look esta noche en 'El Hormiguero'.