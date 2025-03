Blanca Suárez desvela en 'El Hormiguero' su truco para llorar actuando: "Suelo imaginarme que..."

'El Hormiguero' ha dado comienzo a la última semana de marzo con un invitado de lujo. Blanca Suárez, una de las actrices más destacadas del panorama audiovisual español, ha visitado el plató de Antena 3 para presentar su nueva película, "La huella del mal", que llegará a los cines el próximo 4 de abril. La intérprete madrileña ha compartido detalles sobre el rodaje, su experiencia interpretando a una inspectora de policía y anécdotas tanto de su carrera como de su vida personal.

Blanca Suárez ha sido recibida con una gran ovación del público a su entrada al plató. Pablo Motos, el presentador del programa, ha dado la bienvenida a la actriz con entusiasmo: "El programa de hoy va a dar muy buen rollo. Esta noche ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' la actriz Blanca Suárez". La madrileña, visiblemente emocionada, ha reconocido que hacía tiempo que no visitaba el programa de Atresmedia debido a sus compromisos laborales: "Estoy muy bien. Ya te digo, hace mucho que no venía, pero es porque estoy muy liada. Ahora estoy rodando la segunda temporada de 'Respira'". Uno de los momentos más comentados de la entrevista ha sido cuando Suárez ha desvelado que su compañero de reparto, Pablo Alborán, visitará el programa próximamente: "Pues entonces, ya digo que el miércoles viene a 'El Hormiguero' Pablo Alborán, quien se ha hecho actor". La actriz ha destacado el esfuerzo y dedicación del cantante en su debut interpretativo: "Es un magnífico profesional y se lo está currando mucho. Es una de las grandes incorporaciones de esta segunda temporada de 'Respira'".

La actriz ha explicado la trama de "La huella del mal", su nueva película dirigida por Luis Moya. En el film, Suárez interpreta a una inspectora de la Guardia Civil que investiga el asesinato de una joven cuyo cuerpo aparece en un yacimiento arqueológico. La actriz ha explicado que la película es la primera en rodarse en Atapuerca: "Es la primera vez que se adentra un rodaje dentro de las excavaciones, así que muchas gracias a todo el mundo que ha hecho posible esto. No nos han dejado tocar nada, como es lógico. Es impresionante, tengo que decirlo, y no había ido nunca. Esta ha sido mi primera vez", ha confesado. Además, uno de los temas centrales de la película es la naturaleza humana y el equilibrio entre la violencia y la empatía. Suárez ha reflexionado sobre ello: "Yo soy crítica con dónde está colocado ahora el ser humano y cómo está usando la inteligencia, pero de repente otro día digo que muchos seres humanos nos damos amor y cosas positivas, no solamente andamos a palazos los unos con los otros". La actriz ha concluido que el ser humano se encuentra en un punto intermedio entre ambos extremos: "En general, está bastante equilibrado".

Por otra parte, durante la entrevista, Pablo Motos ha querido saber cómo ha preparado Blanca su papel como inspectora de la Guardia Civil. La intérprete ha explicado que ha realizado una profunda investigación para alejarse de los estereotipos de este tipo de personajes: "Le he preguntado a policías de verdad para saber cómo actuar. Yo les preguntaba cómo se cogía un arma o qué cara poner en una persecución. También les hice preguntas sobre cómo gestionan su vida personal cuando se juegan la vida", ha revelado. Este papel ha supuesto un reto para Suárez, quien ha reconocido que interpretar a una policía ha sido una experiencia intensa: "Es una profesión muy vocacional. He intentado ser lo más fiel posible a la realidad y huir de los clichés típicos de las películas y series policíacas".

Más allá de su carrera profesional, Blanca Suárez ha compartido algunas anécdotas personales que han provocado las risas del público y del presentador valenciano. Una de ellas ha sido una caída que sufrió cuando era adolescente, la cual todavía recuerdan sus amigas: "Me choqué con una señal de tráfico delante de un chico que me gustaba en el instituto. Él y sus amigos se me quedaron mirando. Eso fue a los 13 años y ahora, con casi 37, mis amigas siguen recordándolo", ha contado entre risas. Otra caída memorable tuvo lugar en el rodaje de "La piel que habito", de Pedro Almodóvar: "Era mi primer día con él y estaba muy nerviosa. Intenté actuar normal, pero me acabé cayendo al suelo", ha admitido con humor.

En otro orden de cosas, la actriz ha hablado de la inestabilidad laboral que enfrenta como intérprete: "Mis amigos se sorprenden porque los actores no tenemos un sueldo fijo. He pasado por algún momento de desierto, aunque leves, porque no llegaban proyectos y en esos momentos te haces muchas preguntas". Suárez ha reconocido que, a pesar de su éxito, siempre existe la incertidumbre sobre el futuro: "Me pongo nerviosa cuando termino una película o serie porque no sé qué va a ser de mí, cuándo me volverá a tocar trabajar". Asimismo, ha revelado que es una persona muy ordenada, aunque con su propio concepto del orden: "Los cojines revueltos en un sofá o irme a la cama con la cocina sin recoger me pone muy nerviosa. También sentarme a cenar sin tener la cocina recogida, no ceno tranquila. La ropa la tengo ordenada por colores y alguna vez me he puesto a ordenar cosas en casas de amigos sin darme cuenta". Finalmente, Blanca Suárez ha entregado los 6.000 euros de la tarjeta OpenBank de 'El Hormiguero' a una espectadora y ha desvelado a Pablo Motos cuál es su truco para llorar cuando actúa: "Es agotador física y mentalmente que llores en un rodaje porque no te suelen avisar con mucho tiempo. Tengo que decir que tengo trucos para llorar, por ejemplo, imaginar que mataban a alguien de mi familia".