María Pombo ha metido en su maleta de crucero este vestido negro con transparencias de Zara

María Pombo sigue crucero junto a toda su familia mientras rueda una nueva temporada de su documental con Amazon Prime Video, y ahora rumbo a Puerto Rico, con tormenta incluída. Porque mientras la mayoría de influencers están en la Feria de Abril, Rocío Osorno o Victoria Federica, ella se ha ido desde Miami a un crucero en familia. A través de las publicaciones de la creadora de contenido, hemos podido comprobar que también le han acompañado sus hermanas Lucía y Marta Pombo, junto con sus padres Vituco y Teresa. No obstante, no hemos podido pasar desapercibido el primer look de María Pombo en Miami y ahora de crucero, para una nueva temporada en Amazon que promete con toda la familia junta en esta nueva aventura. Hay que reconocer que lo guionistas han sabido darle un giro muy bueno de guion a la trama, con este viaje. Si el otro día nos enamorábamos en Miami del bañador a modo de top que lucía María Pombo, ahora lo hemos hecho de este vestido negro con transparencias de Zara que nos parece perfecto para las noches de primavera o verano, sexy y elegante ala vez. ¿La mala noticia? Que está agotado en la web de Zara, pero aún se puede encontrar en tienda física.

Los vestidos transparentes se postularon como una de las tendencias reinas del 2023, pero a raíz del último desfile de Saint Laurent en la Semana de la Moda de París podemos confirmar que las transparencias no solo se mantienen este 2024, sino que vienen en su versión más extrema. Y, es que para esta primavera y verano, las vamos a llevar en todas sus versiones, y este vestido negro de Zara que María Pombo ha metido en su maleta de crucero, nos lo deja claro. Una tendencia que, además, de una manera espléndida combinando estas prendas transparentes con otras que se alían al no-pants, como las faldas del mismo tejido que dejan ver nuestras bragas.

Vestido semitransparente textura, de Zara (59,95 euros)

Vestido negro. Zara

Un vestido negro con transparencias que María Pombo ha metido en su maleta de crucero, pero que nosotras queremos llevar todas las noches de primavera y verano porque nos parece de lo más elegante y a la vez sensual. Un diseño de esos que metes en tu maleta para el puente de mayo, y te soluciona los looks nocturnos.