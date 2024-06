El look de invitada de Paz Vega en Cerdeña es el que triunfará en todas las bodas con sandalias de tacón

Paz Vega ha recibido el premio del Filming Italy Sardegna Festival 2024 con el vestido de lunares que va a querer cualquier invitada. Es un hecho: la actriz española siempre nos impresiona cada vez que aparece en una alfombra roja o en una entrega de premios. Y esta vez no ha sido para menos, ya que ha dejado tres looks en el Filming Italy Sardegna Festival 2024 aptos para considerarlos como una opción perfecta para tu próximo evento agendado. Eso sí, en cada uno de ellos ha optado por su corte de pelo bob a capas desenfadado, dejando de lado cualquier peinado más exuberante. Por un lado, hemos visto a Paz Vega brillar con un traje sastre impoluto de tres piezas combinado con sandalias de tacón en negro. Por otro lado, ha seguido utilizando el mismo calzado para sorprender con un precioso vestido de lino protagonizado por un original estampado de rombos y flores y detalles de cut-out de la firma española Colour Nude. No obstante, cuando pensábamos que Paz Vega ya nos había mostrado todos los estilismos posibles hasta ahora, hoy nos ha vuelto a dejar boquiabiertos con otro vestido de invitada con un guiño español.

Después de pasar por la alfombra roja, Paz Vega ha reaparecido de nuevo en Cerdeña con el vestido de invitada que cumple con todas las características para convertirte en la mejor vestida. Se trata de un diseño de corte midi, con un print de lunares en blanco y marino y de escote halter que favorece los hombros y las clavículas de la mujer. Asimismo, tenemos claro que sienta bien al cuerpo gracias al añadido del cinturón en negro que combina a la perfección con la colorimetría del vestido. Este vestido de invitada lo firma la marca cordobesa Silbon (y está súper rebajado), que últimamente está conquistando el armario de todas las editoras de moda. Y como Paz Vega sabe que el rojo está de moda, ha dejado atrás sus sandalias de tacón en negro que ha estado llevando los últimos días para sorprender con un este tono tan en tendencia. Lo cierto es que este trío de tonos siempre es un acierto asegurado para cualquier look de invitada. La celebridad ha acabado de concluir que los vestidos de invitada de todos los cortes y estampados serán la opción más recurrente para cualquier evento de importancia, como son las bodas o bautizos, así como las comuniones.

Paz Vega en el Festival de Cerdeña. @filming_italy

Vestido de lunares, de Silbon (rebajado a 81 euros)

Vestido de lunares. Silbon

Paz Vega ha conquistado el Filming Italy Sardegna Festival 2024 con este vestido de lunares del que todas las invitadas se apropiaran estas rebajas de verano.