Romanticismo y tendencia es Paz Vega con este conjunto ‘made in spain’ en ‘El Hormiguero’ que nos ha robado el corazón

Del Festival de Cine de Málaga a ‘El Hormiguero’ y sin dejar de deslumbrar. Así está siendo la semana de Paz Vega, lookazoo tras lookazo, lo que le ha hecho ganarse nuestro premio a la mejor vestida de la semana. Y eso que solo estamos a martes. Para la presentación por el día de su película en el Festival de Málaga, Paz Vega lució un vestido de la firma que está arrasando en este momento en España. Sí estamos hablando de los diseños de Inés Domecq en IQ Collection. Mientras que para la noche y la alfombra roja, el negro ha sido el gran protagonista. Un dos piezas hecho para ella también de marca española, The 2nd Skin Co. Un look formado por top de hombros al aire realizado en tafeta con volantes y mangas abullonadas y pantalón de pinzas en mikado con cinturón en charol al tono. Y en ‘El Hormiguero’ no podía ser menos y se ha marcado otro estilismo propio de una alfombra roja.

Paz Vega ha lucido con mucho acierto un top corto de tirantes con lentejuelas y estampado de cuadros vichy, adornado además con un gran lazo de crep. Todo ello, combinado con una falda lápiz de cintura alta con el mismo estampado y también con el efecto brillantes de los ‘paillettes’.

Un diseño de la firma española Alicia Rueda que nos ha robado el corazón.

Top Paola Vichi (190€)

Top cuadro vichy.

Falda Pat Vichi (260€)