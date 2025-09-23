El look de María Pombo que confirma cuál será la prenda estrella de la temporada

El otoño ya tiene protagonista en clave de moda, y no podía ser otra que María Pombo. La influencer ha estrenado en Madrid la chaqueta Alanis de la colección de su amiga María Fernández-Rubíes x Redondo Brand, una pieza que promete convertirse en el objeto de deseo de la temporada. Moderna, versátil y con un diseño de impacto, la prenda ya se encuentra a la venta en la web de la firma por 149 euros y está destinada a agotarse en tiempo récord.

Una aparición que marca tendencia

María Pombo no ha querido esperar para lucir esta chaqueta y lo ha hecho en un evento muy especial: la presentación de la cápsula de su gran amiga María Fernández-Rubíes con Redondo Brand. Allí, la empresaria e influencer sorprendió con un look de aire sofisticado y urbano al combinar la Alanis con pantalones blancos de tiro alto y un top en clave minimal, dejando claro que las prendas de estética contemporánea son la clave de su armario esta temporada.

El look de las influencers. Instagram @mariapombo

Su estilismo no pasó desapercibido en redes sociales, donde numerosos seguidores destacaron la silueta atrevida de la chaqueta, sus proporciones amplias y la manera en que eleva cualquier look básico.

La chaqueta Alanis, el nuevo must-have

Diseñada por María y Jorge Redondo, director creativo de la firma, la chaqueta Alanis está confeccionada en polipiel de gran calidad en un sofisticado tono gris azulado. Se trata de una cazadora corta, con una longitud que se sitúa por encima de la cadera, lo que le da un aire moderno y muy fácil de combinar tanto con vaqueros como con faldas o vestidos.

El diseño destaca por sus grandes solapas en pico, los hombros estructurados con hombreras y una capa en el frontal derecho estilo gabardina, que aporta volumen y personalidad a la prenda. Además, incorpora un cinturón con hebilla que permite ajustar la silueta y llevarla tanto abierta como cruzada, según el estilo de cada ocasión.

Chaqueta Alanis. Redondo Brand

El interior está completamente forrado para mayor confort, lo que asegura un resultado cómodo y sofisticado a partes iguales.

Cómo llevarla este otoño

La Alanis se convierte en esa prenda comodín capaz de transformar cualquier estilismo. Con pantalón blanco, como hizo María Pombo, logra un contraste elegante y luminoso ideal para los primeros días de entretiempo. Combinada con un vaquero clásico y botines negros, ofrece un look urbano perfecto para el día a día. Para la noche, basta con llevarla sobre un mini vestido lencero o un conjunto de sastrería, consiguiendo un efecto moderno y rompedor.

Este tipo de chaquetas con hombros marcados son tendencia absoluta este 2025, y la Alanis se posiciona como una alternativa de lujo asequible que encaja en cualquier armario cápsula.

La influencia de María Pombo en la moda

Cada aparición de María Pombo genera conversación y marca tendencia. Su capacidad para detectar piezas clave antes de que se conviertan en virales la ha convertido en un verdadero referente de estilo. No es la primera vez que una de sus elecciones se agota en cuestión de horas, y todo apunta a que la chaqueta Alanis de Redondo Brand seguirá el mismo camino. Con este estreno, la influencer demuestra que los básicos de calidad y las prendas con carácter son la mejor inversión de la temporada. Y, si hay alguien que sabe cómo llevarlos con actitud y naturalidad, esa es María Pombo.

El look premamá de María. Instagram @teresaandresgonzalvo

La chaqueta Alanis está disponible desde ya en la tienda online de Redondo Brand y en su flagship de Madrid. Su precio es de 149 euros, lo que la convierte en una de esas inversiones inteligentes para el otoño: versátil, duradera y con la garantía de estilo que caracteriza a todas las creaciones de Jorge Redondo.