Ya puede llegar el otoño a Madrid si es para copiarle a María Pombo el look más cómodo (y favorecedor) con vaqueros

El otoño ya se empieza a sentir en Madrid y María Pombo ha sido de las primeras en adaptar su armario a esta transición de temporada. La influencer, siempre referente de estilo casual chic, ha compartido en sus redes sociales el look perfecto para esos días en los que el calor todavía no se va del todo, pero las primeras brisas invitan a recuperar las chaquetas. Un estilismo que combina básicos atemporales y que confirma por qué María es una de las it girls españolas más seguidas.

Un outfit sencillo con un twist

La clave del look de María Pombo está en cómo convierte las prendas más sencillas en un conjunto con mucho estilo. La influencer eligió unos vaqueros de corte recto y lavado claro, un básico que nunca falla en el día a día y que se ha consolidado como la prenda estrella de cualquier fondo de armario.

El look de María Pombo. Instagram @mariapombo

Para acompañarlos, nada más acertado que un top blanco ajustado, otra prenda esencial que realza la figura y aporta frescura. Este contraste entre el denim relajado y la camiseta básica crea una base sencilla que María elevó con una prenda clave de entretiempo: una blazer marrón de estampado discreto y estructura oversize.

La blazer, protagonista del entretiempo

El blazer se ha convertido en la pieza de transición por excelencia. En el caso de María, el diseño elegido aporta ese aire urbano y sofisticado que tanto encaja con la estética de Madrid en otoño. La chaqueta marrón, con un patrón de líneas rectas y un sutil estampado de cuadros, logra añadir un toque elegante sin perder comodidad.

Este tipo de prendas no solo estilizan, sino que también permiten jugar con capas, un recurso imprescindible cuando las temperaturas cambian a lo largo del día. María demuestra así cómo un blazer bien elegido puede transformar unos simples vaqueros en un look digno de inspiración.

Accesorios que marcan el estilo

Fiel a su estilo práctico, la madrileña completó su outfit con unas gafas de sol de montura negra y un café take away en la mano, el accesorio más urbano de la temporada. Estos pequeños detalles hacen que su estilismo sea tan imitable como aspiracional: fácil de recrear, cómodo para la rutina diaria, pero con ese toque trendy que siempre la acompaña. El pelo suelto con ondas ligeras y un maquillaje natural fueron el broche perfecto para mantener la armonía en un conjunto que apuesta por la frescura.

Este look de María Pombo reúne las claves que triunfarán en los próximos meses: vaqueros rectos de efecto relajado, camisetas básicas en tonos neutros y blazers de colores tierra. Un combo que funciona tanto para un paseo matinal por Madrid como para una jornada de trabajo o una comida informal.

Con este sencillo gesto, María vuelve a confirmar por qué sus estilismos son tan seguidos: sabe cómo reinterpretar los básicos y adaptarlos a cada estación. Así, la influencer marca el inicio del otoño con un look urbano, cómodo y fácil de copiar, que ya apunta a convertirse en uno de los uniformes de la temporada.