La colección más deseada del otoño: María Fernández-Rubíes x Redondo Brand ya es una realidad

La moda española suma un nuevo capítulo de creatividad con la colaboración entre la influencer María Fernández-Rubíes y el diseñador Jorge Redondo, una propuesta que combina sofisticación, versatilidad y ese espíritu fresco que caracteriza a la creadora de contenido. La cápsula salió a la venta ayer, y ya se han agotado varias tallas y modelos, y desde este lunes flagship de la firma en Claudio Coello, 25 y que promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.

Una unión marcada por la complicidad

Lo que comenzó como una amistad entre la influencer y Jorge Redondo, director creativo de la firma, se ha transformado en una colección que habla de complicidad, creatividad y moda con intención. La cápsula refleja la conexión entre dos visiones complementarias: la apuesta de Redondo por una feminidad sofisticada y atemporal, y la frescura cercana de María, que aporta un aire juguetón y versátil a cada prenda.

El resultado es una colección que se mueve entre la atemporalidad de la sastrería y la frescura de un street style elevado, uniendo lo clásico con lo inesperado. Desde piezas icónicas hasta básicos reinterpretados, la propuesta responde al deseo de ofrecer moda con carácter y adaptada al ritmo de la mujer contemporánea.

Prendas clave con carácter

Dentro de la cápsula destacan los abrigos escultóricos, concebidos para aportar presencia y dominar cualquier entrada; los trench con detalles de pelo, que renuevan el clasicismo con una declaración de intenciones; y un denim con guiños arty, que lo eleva mucho más allá de la categoría de básico.

La colección de María Fernández-Rubíes x Redondo Brand. Cortesía

Esta variedad convierte la colección en un viaje estético donde conviven looks casuales con toques girly-rock y piezas de gran impacto pensadas para ocasiones especiales. Todo ello sin perder de vista la comodidad y la versatilidad, elementos esenciales en el armario de María Fernández-Rubíes.

Una campaña con espíritu aspiracional

La campaña ha sido fotografiada en clave minimalista y contemporánea, con referencias al universo de los iconos americanos. En las imágenes, María encarna esa dualidad aspiracional y potente que respira naturalidad, sofisticación y ese halo de coolness que conecta con toda una generación. Cada look funciona como un statement de estilo que equilibra lo actual con un sutil toque nostálgico.

La propia creadora ha compartido en redes sociales la emoción de este proyecto: “Ojalá os encante, la hemos creado con demasiado cariño. Estoy nerviosa, pero sobre todo tan emocionada”, confesaba en Instagram Stories, donde mostró algunas de las piezas clave.

Un manifiesto de estilo

Más que una colaboración, esta cápsula se presenta como un manifiesto de estilo, recordando que la moda puede ser sólida y ligera al mismo tiempo, sofisticada y juguetona, icónica pero accesible. Con estas prendas, Redondo Brand y María Fernández-Rubíes invitan a elevar el look del día a día, brillar en una ocasión especial o vestir con estilo un otoño cargado de personalidad.

La colección de María Fernández-Rubíes x Redondo Brand. Cortesía

La cápsula que ta está a la venta, se perfila como una de las colecciones más buscadas de la temporada.