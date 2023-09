El look más otoñal (y con toque parisino) de María Zurita en la curiosa cena del Rey Juan Carlos en Galicia

No hay nada más otoñal y parisino que un jersey de rayas, y María Zurita lo sabe y nos lo ha dejado claro en la cena de esta noche del Rey Juan Carlos en Galicia. A pesar de estar 'al lado', el Rey Juan Carlos no se ha reencontrado con su hijo, el Rey Felipe en Galicia como dejaba entrever esta mañana cuando, al ser preguntado por los medios de comunicación sobre una posible visita, respondía que "seguramente" se vería con su hijo. Juan Carlos se ha desplazado hasta el Grove para disfrutar de una cena familiar en la que no estaba su hijo, el Rey Felipe, pero sí su familia y su gran amigo, Pedro Campos, acompañado por su mujer. La Infanta,Doña Margarita de Borbón, se dejaba ver llegando al restaurante 'd'Berto' acompañada por sus dos hijos, Alfonso y María Zurita, para disfrutar de una velada junto a su hermano en O Grove, Pontevedra, y ahí es donde nos hemos fijado en el estilismo de María Zurita, que es el eterno look de otoño.

El clásico uniforme de las mujeres francesas más elegantes que nunca falla en su armario y que representa también todo ese je ne sais quoi que tanto nos gusta y admiramos de las mujeres parisinas y su moda. Y más en otoño. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Un jersey de rayas que María Zurita parka verde encerada, pantalón en tono crudo acampanado y botas de estilo campero.

El Rey Juan Carlos y su hermana, la Infanta Margarita, disfrutan de una cena en familia José Ramón Hernando EUROPAPRESS

Un estilismo casual para una cena, aunque los hombre fueran con americana. Y aunque nosotras no lo llevaríamos para una cena, ni que fuera de estilo informal, si que nos parece el eterno estilismo de otoño para el día.