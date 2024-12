Nos vamos directas a Mango a por la cazadora vaquera más todoterreno que Nuria Roca se ha llevado a Egipto

Nuria Roca no se ha olvidado de meter en su maleta de viaje a Egipto la cazadora vaquera que nunca falla. Y es que a lo largo de este 2024 las cazadoras en todas sus versiones han sido la prenda estrella en todos los estilismos, así como en los armarios de todas las editoras de moda. Hablamos de las cazadoras de ante, de efecto cuero o de borreguillo, entre otras alternativas. No obstante, la clara ganadora, estemos en la temporada que estemos, siempre acaba siendo la cazadora vaquera, puesto que es casi la única a la que podemos recurrir en cualquier estación del año sin problemas a la hora de combinar. Pues bien, Nuria Roca es una de las celebridades que sabe muy bien jugar sus cartas a la hora de escoger su look del día y, esta vez, ha vuelto a ser sensata con el ítem estrella.

La presentadora de televisión se ha convertido en toda una editora de moda de confianza, ya que en cada outfit descubrimos una prenda nueva que nos crea la necesidad de adquirir. Un ejemplo de ello fue el look de Navidad con el jersey más divertido y llamativo con el que convertirse en la invitada perfecta, apostando por la comodidad, pero sin rechazar el buen estilo. Ahora, hemos visto a Nuria Roca disfrutar de las maravillas de Egipto con Juan del Val y todos sus hijos, compartiéndonos fotografías de recuerdos emotivos. Sin embargo, como nosotras hacemos constantemente, nos hemos fijado en el estilismo de la celebridad, que no ha pasado para nada desapercibido. Esta vez, se ha convertido en la turista más fashion con la cazadora vaquera que todos necesitamos para cualquier emergencia estilística. Es versátil, combinable y no desentona en ningún lugar. Por ello, deberás tener en cuenta este consejo de Nuria Roca para hacerte con un modelo en los regalos de Reyes Magos o en las rebajas de enero, en el caso de que todavía no tengas ninguna. Nuria Roca ha completado la prenda con camiseta básica en blanco con gráficos en rojo, así como con vaqueros wide leg en denim, zapatillas deportivas muy cómodas, pañuelo atado al cuello y bolso bandolera de la firma de lujo Gucci.

Nuria Roca en Egipto @juandelval

Cazadora denim, de Mango (30 euros)

Cazadora vaquera. Mango

Las marcas españolas low cost cuentan con una infinidad de modelos de cazadoras vaqueras a precios súper asequibles para que puedas replicar el look de Nuria Roca en Egipto. Entre las opciones, hemos dado con esta alternativa de Mango por 30 euros que te salvará de todos los apuros.