Lucía Rivera ficha en Mango la falda pantalón de leopardo perfecta para una quedada con amigas por Madrid

El "animal print" es una de las máximas tendencias de este otoño y las que más saben de moda ya tienen en su armario una prenda de leopardo. La última en caer rendida al estampado viral de la temporada ha sido Lucía Rivera, que ha sorprendido en su perfil de Instagram con un look que vamos a copiarle para disfrutar de quedada con amigas por Madrid. "Last day of the week. Música a tope en los cascos y bailando por la calle", ha escrito la hija de Blanca Romero en la publicación.

Es innegable que Lucía Rivera es una de las jóvenes con más estilo y con más personalidad de nuestro país a la hora de vestir y, en esta última ocasión, ha sacado su lado más salvaje con la falda pantalón de leopardo de Mango que está a punto de agotarse en la web de la marca. La modelo ha combinado la prenda con una camiseta básica blanca, una blazer oversize negra , gafas de sol negras Rayban, mocasines negros y calcetines blancos. O en otras palabras, un lookazo otoñal de lo más cool e inspirador que podría llevar cualquier chica moderna y alternativa de Malasaña.

Falda pantalón de leopardo, de Mango (35,99 euros) Mango

Se trata de una falda pantalón de leopardo, de tiro bajo y tiro recto. La prenda tiene un precio de 35,99 euros y todavía está disponible en la web oficial de Mango en algunas tallas.