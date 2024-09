María Pombo saca su lado más moderno en Milán con los pantalones pijameros de leopardo de la firma española que más triunfa

María Pombo está saliendo de su zona de confort, no hay dudas. No sabemos si ha cambiado de estilista o solo es la nueva María que desde que está en Vertical se sienta más segura y empoderada, no solo ante la prensa, si no con sus looks. Y los últimos lo dejan claro. Si en el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro nos sorprendió con un vestido plateado con transparencias, y en el Suavefest con unas braguitas de tachuelas, ahora es en Milán donde ha dejado a un lado su estilo más clásico y pijo para sumarse a los pantalones pijameros de leopardo de la firma española que más triunfa.

No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para este otoño 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Y estos pantalones pijameros de Hand Over son los que no demos de ver en redes sociales. "Los bóxers de tu ex ahora son tuyos". Este lema tan llamativo como provocador es el de Hand Over, una firma española que, en tan solo unos años, ha forjado su éxito sobre esta prenda inesperada. Una firma que hace unos meses sacó una colaboración con Stradivarius para acercarse al gran público. Si el otro día era Malú en 'El Hormiguero', hoy es María Pombo en Milán.

María Pombo en Milán. @mariapombo

[[H4:Ex-Boyfriend® Nicolas Cage Long, de Hand Over (65 euros)]]

Pantalón leopardo. Hand Over

Hace tiempo que 'salir en pijama' a la calle dejó de resultar extraño: ya no es un gesto de dejadez de un domingo por la tarde para bajar a hacer cualquier recado, ahora es una tendencia consolidada. Y es que no es lo mismo la ropa para dormir, que la de vestir. Aunque esta última se inspira en la primera, tanto en estética como en silueta. Y María Pombo nos lo acaba de dejar claro con este look de viaje a Milán.