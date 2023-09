Querrás tener las Mary Jane de María Fernández-Rubíes para crear looks perfectos para el otoño

Es momento de hacer el cambio de armario y sacar a relucir aquellas prendas como los jeans, faldas largas e incluso algún que otro jersey, pues durante las noches comienza a refrescar. Todas las amantes de la moda tenemos claro qué prendas son las más versátiles, cómodas y básicas en estos meses, y es que, más allá de las tendencias que puedan surgir cada temporada, hay determinadas prendas que son una constante, como por ejemplo pueden ser las camisas oversize, los jeans, las gabardinas o las bermudas, como este look de camisa y bermudas de Amelia Bono compuesto por piezas de fondo de armario que todas tenemos en nuestro armario. Si bien predecimos que este otoño seguirán estando muy de moda los pantalones cargo, como estos pantalones de Alba Díaz, las faldas midi y las chaquetas bombers, como este look compuesto por pantalón plateado y bomber de Anna Padilla, debemos hablar también del calzado. Hay zapatos que estarán muy en tendencia este otoño, como son las botas slouchy, que son aquellas botas altas con pliegues en la caña, haciendo un efecto arrugado pero, hay otros que seguirán siendo un imprescindible para todas las amantes de la moda, como por ejemplo las botas, como las botas cowboy de Rocío Osorno que combinó con un vestido mini y chaleco, o las Mary Jane. Las Mary Jane son las clásicas bailarinas que usábamos de pequeñas y que se encasillan en el estilo 'preppy', algo aniñado. María Fernández-Rubíes tiene un estilo muy sencillo, clásico y cómodo y en el día de ayer escogió un 'total white' perfecto para una tarde con amigas y sus hijos. Para el calzado, optó por unas Mary Jane blancas, un calzado que ha conquistado a todas sus seguidoras.

La influencer madrileña no ha dejado de sorprendernos con sus looks este verano durante sus vacaciones en Conil, desde el vestido mini ibicenco que María Fernández-Rubíes lucía para ver el atardecer con su familia, un modelo blanco con detalles celeste, gran escote y falda de volantes, hasta el look más casual para dar un paseo compuesto por un vestido celeste muy cómodo y sandalias rosas, María Fernández-Rubíes nos demostraba que ella era gran amante de la tendencia más viral de este verano, la tendencia 'barbiecore'. La influencer ha sido toda una referente en el mundo de la moda este verano, y lo seguirá siendo este otoño, pues ya ha demostrado ser una gran seguidora de las tendencias, anticipándose a ellas, como fue el caso de ayer, atreviéndose con unas Mary Jane en blancas -pocas veces la hemos visto en tiendas-, junto con un pantalón blanco tipo slouchy y camiseta básica de manga corta y oversize con mensaje en negro. Como accesorios, ha optado por unas joyas en dorado.

Zapato tacón hebilla, de Mango (39,99 €)

Zapato tacón hebilla Mango

Las Mary Jane promete ser un imprescindible en nuestro armario una temporada más.