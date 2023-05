Juan Vidal: "Es agotador ser supersticioso, pero para mí, es síntoma de dar mucha importancia al resultado"

Juan Vidal viene dispuesto a llenarnos de fortuna el verano con su moda, esa magia que tienen las prendas y que nos transportan a momentos vividos. Fortune, su nueva colección cápsula llega ha trasladado tras ahondar en la idea de amar a través de una rosa o en el concepto de futuro a través de un azul evocador, esta tercera colección cápsula del diseñador español remite a la suerte, una suerte ambigua que no siempre aparece por sí sola, sino que es deseada, y también se busca. Fortune, una original propuesta donde la mística y el folklore dan lugar a una colección que aúna tradición y vanguardia. La colección se divide en dos opciones: una multicolor, con distintos elementos sobre fondo negro, y otra combinando tonos como el naranja y el rosa, estampados florales y ese guiño al Mantón de Manila. Entre la superstición, la suerte y la moda charlamos con Juan Vidal en Lifestyle de La Razón. ¡No te pierdas la entrevista!

- Fortune una oda a la buena suerte y sus referentes en diferentes culturas. ¿Por qué esta inspiración en este drop?

El momento actual por el que atravesamos es crucial, en cierta medida todo nuestro trabajo se ve salpicado de situaciones personales. Es por ello que con las perspectivas y las aventuras a las que nos estamos enfrentando desde que decidimos dar un cambio drástico en la pandemia, la única palabra que me viene a la mente es ¡suerte!

Y detrás de esa suerte, explícanos en detalle lo que encontramos en esta nueva colección cápsula.

Es una colección pequeñita, que hace un guiño a clichés relacionados con la búsqueda de la buena suerte y la buena aventura. Tiene un toque folk, algo esotérico, donde los prints hacen referencia al Mantón de Manila (muy característico dentro del imaginario de la lectura de manos) y otro estampado lleno de elementos que evocan, buscan, la buena suerte, en múltiples culturas, como la herradura, la flor de loto, el elefante, el burro, etc. En cuanto a estructuras y vestibilidad hay una parte más boho, con un pijama que es el look estrella, renovado, con detalles de smoking y completamente estampado all over. Mientras que la renovación del estampado Manila es a través de la técnica del plisado, que ofrece una visión muchísimo más sofisticada de la parte más gypsy.

Una colección donde triunfa el naranja y el rosa. Estampados de flores, la rosa que nunca puede faltar en tus diseños y un estampado con guiño al Mantón de Manila.

El rosa y el naranja son dos colores llenos de energía que atraen las buenas vibraciones, ambos son brillantes y carismáticos, tienen un punto nostálgico que evoca a los atardeceres y a veranos pasados, pero solo desde un punto de vista positivo, un buen recuerdo.

Y dentro de esa visión de la moda, ¿a qué mujer icónica y actual vestirías con esta colección?

Nunca me he sentido especialmente mitómano, me es complicado decir a quién y cómo vestir, siempre pienso que la ropa se transforma según la mujer que la lleve dentro, imprimir tu carácter y mezclar con tu armario es algo esencial si hablamos de estilo. Esta colección además la imagino en múltiples mujeres, desde una cantante folk, a una galerista de arte … Todo depende de cómo se enfoque.

Y, además, te has unido a Llongueras para los peinados de las modelos en esta colección.

Si, buscamos una sinergia, alguien que fuese capaz de despeinar nuestras cabezas; y no se me ocurre mejor nombre para asociarme, Lluis Llongueras es conocido entre otras cosas por ser el peluquero que despeinó España.

Juan Vidal es de los que cree que la buena suerte se busca o se trabaja, en el mundo de la moda.

Soy de los que piensa que, si no te encuentra, tienes que salir a buscarla.

Y dentro de esas suerte, ¿eres supersticioso? ¿Tienes algún ritual antes de un desfile o algún momento importante?

Si lo soy, tengo miles de ellos, puedo decirte que hace años que no pasó por debajo de una escalera, y que siempre llevo amuletos escondidos por zonas diversas de mi cuerpo. Puedo contarte que antes de comenzar con un nuevo proyecto artístico tengo que limpiar el espacio donde trabajo, me produce calma y renueva la energía. Si, es agotador ser supersticioso, pero para mí, es síntoma de dar mucha importancia a los resultados.