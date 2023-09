5 formas de llevar el chaleco sastre con las que triunfarás esta temporada

Isabel Díaz Ayusoes, con mucha diferencia, la mejor representante del chaleco tipo sastre y la que lo ha defendido desde el día que se creó la tendencia de llevarlo de nuevo, en esta primavera. Sin embargo, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, también recurría a esta prenda para completar su look el día del cierre de la campaña del PSOE, durante las últimas elecciones y, como no podía ser de otra forma, la reina de Instagram, María Pombo, lo escogía para protagonizar uno de sus looks más especiales de sus vacaciones en Cantabria, que completó con una falda de Tipitent y unas botas de Miu Miu de casi 2.000. Y es que políticas, influencers y el resto de las mortales, somos incapaces a resistirnos a una de las tendencias más fuertes de los últimos años: es atemporal, elegante, ideal a cualquier edad y súper versátil, y eso es algo que sabe muy bien Pilar de Arce. Un chaleco sastre no puede faltar este otoño en el armario de cualquier chica con estilo, para crear los mejores looks, (tanto casuales como sofisticados) como para tener una prenda base en la que poder confiar en cualquier ocasión. Por eso, sea cual sea tu estilo, debes tener un chaleco sastre en tu armario y te enseñamos algunas formas en la que lo puedes combinar, para sacarle mayor partido. Ahora sí... si lo completas con una falda, unos vaqueros, un pantalón palazzo o prefieres crear un total, es elección tuya.

Para empezar, puedes llevarlo solo, como si fuera un top y combinarlo con joyitas doradas, para lograr un estilismo con el que triunfar en una cena especial. Por otra parte, si eres una persona más clásica, que le gusta dar un toque dulce a sus estilismos, te recomendamos que lo combines sobre una blusita blanca con mangas especiales (abullonadas, fruncidas, con volantes, con lacitos...). Por otro lado, si buscas un look serio, podrás combinarlo, como si fuera un smocking,con una camisa blanca clásica, con cuello de solapa por fuera del chaleco. Sin embargo, si buscas un estilismo más cañero, ideal para combinar con tus botas preferidas, podrás rematarlo con una camiseta de algodón, de manga larga o corta, lisa o estampada... según el resultado que pretendas conseguir. Por último, el outfit más recurrente para irte de evento o a la oficina en otoño será, sin duda, el chaleco sastre combinado con una blazer (que nosotras te recomendamos sea lisa o de cuadritos escoceses en tonos verdes y marrones). Lograrás un look súper en tendencia, muy trabajado, elegante y perfecto para dar una imagen seria en cualquier plan.

Con blusita romántica

Chaleco sastre @aamgdesign

Con camisa blanca

Chaleco sastre @pistachopy

Solo, como un top

Chaleco sastre @mangatagxr

Con una blazer

Chaleco sastre @pilardearce

Con una camiseta

Chaleco sastre @lulachiccordoba

Nosotras pensamos combinar el chaleco sastre de todas estas formas hasta que nos cansemos de vérnoslo puesto. Y tú, ¿Tienes alguna favorita?