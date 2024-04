Las bailarinas de red de Mango que están llevando todas las influencers españolas (y que respiran lujo silencioso)

No nos cansamos de repetir que las bailarinas son el calzado más querido de esta temporada. Porque son cómodas, ponibles con todos los estilos y favorecedoras. Asumimos la responsabilidad de que buscamos cualquier excusa para no deshacernos de ellas en ninguna época del año. Porque si pensábamos que en otoño e invierno íbamos a despedirnos de ellas, estábamos muy equivocados, ya que las hemos seguido llevando con calcetines calentitos. Tras muchos meses de nuevos fichajes en cuanto a modelos, nos hemos dado cuenta de la razón definitiva por la que no nos separamos de las bailarinas. Pues es que cada poco tiempo las marcas más confiadas lanzan diseños originales y en tendencia que hacen que nos obsesionemos con ellos y empecemos a inspirarnos para saber cómo combinarlos. Hemos pasado de las bailarinas clásicas y neutras a las más extravagantes decoradas con brillos o inspiradas en los modelos de las firmas de lujo, como las míticas rojas con tachuelas de Valentino. Mango es una de las firmas españolas que más lanza calzados que respiran lujo silencioso, así como dupes a un precio súper económico. Cualquier editora de moda sabe que el repertorio de bailarinas que ha lanzado Alaïa en los últimos meses son las más queridas por las chicas que mejor visten. Pues bien, si en Mango ya encontramos la versión low cost de las bailarinas con brillos, ahora hemos encontrado por 40 euros las bailarinas de red con pulserilla que las influencers internacionales se han comprado por 850 euros.

A finales del verano pasado descubrimos las bailarinas de red de Alaïa y las chicas más rápidas encontraron el dupe perfecto en Zara. No obstante, se agotaron enseguida y muchas de nosotras nos quedamos con las ganas de añadirlas en nuestro zapatero. Pues bien, esta temporada podemos cumplir nuestros deseos, ya que Mango ha lanzado el mismo modelo tanto en color negro como en beige. Ya hemos visto a las influencers españolas hacerse con esta novedad y combinándola con sus looks primaverales. Desde con vestidos denim para disfrutar de los días soleados hasta combinada con calcetines, shorts y gabardinas para el entretiempo. Tenemos claro que estas bailarinas de Mango son el calzado definitivo para elevar todos los outfits sencillos y neutros, así como otorgar la máxima tendencia a nuestro armario. Aunque este ítem de la marca catalana sea uno de los más queridos por las expertas en moda, también hemos fichado otros modelos similares y económicos en Bershka o Ulanka.

Bailarinas de red con pulserilla, de Mango (40 euros)

Bailarinas de red con pulserilla. Mango

Estas bailarinas de Mango son uno de los modelos más similares al que se han comprado las celebrities en Alaïa, pero nosotras nos podemos hacer con este por solo 40 euros. Se están agotando y te recomendamos que corras a la tienda antes de que te quedes sin ellos.