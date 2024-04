Todos los tipos de bailarinas que se han hecho un hueco en nuestro zapatero esta primavera

Con la llegada de la primavera llega el momento más odiado (o deseado) por todas las amantes de la moda, y es que, tarde o temprano, debemos hacer el cambio de armario, con lo que ello implica. Decimos adiós a los abrigos más abrigados, los jerséis de lana, las bufandas y las botas de borreguito como las de Alba Díaz. Es momento de sacar a relucir los vestidos midi más fluidos, las faldas de corte midi con camisetas y los vestidos más cortitos que acompañamos con botas cowboy y chaleco, un look perfecto que nuestra influencer favorita Rocío Osorno luce en numerosas ocasiones durante esta temporada de primavera y verano. Este otoño las influencers portuguesas cobraron mucha repercusión en redes, y es que ellas han creado un estilo que no ha pasado desapercibido, pues han sido muchas las chicas amantes de la moda que han adoptado este estilo en su día a día. Se trata de un estilo muy original y diferente compuesto por prendas en estampados florales y rayas. En cuanto al calzado, ellas han puesto en tendencia las bailarinas y las combinan con faldas midi y camisas. Durante los meses de invierno, las influencers portuguesas las han llevado con calcetines rojos pero, de cara a la primavera, las llevarán sin ellos. Ellas han hecho que lleguen a España este calzado tan cómodo como elegante y es que, más allá de las clásicas bailarinas, en tiendas podemos encontrar una gran variedad de bailarinas.

Desde las más clásicas que todas llevábamos de pequeñas hasta las más originales como las bailarinas 'mesh', un calzado en tejido semitransparente que deja entrever la piel, en tiendas com Zara, Pull & Bear y Stradivarius podemos encontrar diferentes bailarinas aptas para todo tipo de gustos y estilos. Por ejemplo, las bailarinas doradas son perfectas para ir al trabajo y, combinado con unos pantalones de pinza y una camisa, conseguiremos un look de lo más en tendencia y elegante. Sin embargo, para un fin de semana tranquilo en tu ciudad, apuesta por unos pantalones fluidos beige, unas bailarinas básicas de piel, un chaleco y un pañuelo atado al cuello. Por último, si tienes una cena informal con amigas, lo ideal sería que te pusieras el clásico 'little black dress', lo lleves con unas Mary Janes beige o negras y un bolso tipo bombonera de terciopelo. Sin más que añadir, te contamos cuáles son los tipos debailarinas que se harán un hueco en nuestro zapatero esta primavera.

Bailarina piel, de Zara (35,90 euros)

Bailarina piel Zara

Bailarina metalizada tiras, de Zara (29,95 euros)

Bailarina metalizada Zara

Bailarina plana mesh, de Zara (27,95 euros)

Bailarina mesh Zara

Bailarinas yute, de Pull & Bear (29,99 euros)

Bailarinas yute Pull & Bear

Bailarinas brillos, de Pull & Bear (29,99 euros)

Bailarinas brillos Pull & Bear

Bailarinas destalonadas, de Stradivarius (29,99 euros)

Bailarinas destalonadas Stradivarius

Estos son todos los tipos de bailarinas que sí o sí querrás usar esta primavera y que, por su elegancia y versatilidad, llevarás tanto para ir a la oficina como para cenar con amigas.