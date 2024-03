Así es el vestido camisero de marca española que María Pombo ha lucido en su escapada de Semana Santa a Almería

María Pombo no ha dejado atrás el vestido más playero y socorrido en su maleta de viaje a Semana Santa. La familia Pombo ha puesto rumbo a Almería para disfrutar del tiempo entre ellos y la naturaleza y tranquilidad que brinda la ciudad. Tras el regreso de María Pombo de Nueva York (donde ha lucido looks de escándalo), nos acaba de inspirar para nuestros estilismos de entretiempo con este vestido camisero de su propia marca, Name The Brand. Se trata de un diseño de líneas verticales en azul y blanco con un largo por encima de las rodillas. Indiscutiblemente, es la típica prenda que nos ponemos cuando no sabemos qué escoger de nuestro armario o para ir a la playa con tus bikinis y bañadores. Estamos seguras de que María Pombo sacará partido a este vestido a lo largo de toda la primavera y verano, pero esta vez lo ha combinado con sus confiadas botas altas. Porque si la influencer española ya ha lucido su combinación favorita de vestidos con botas altas, significa que el buen tiempo está esperándonos y que ya podemos replicar su estilismo. Aunque en Almería haya salido el sol, María Pombo también se ha llevado otras prendas más de abrigo para combatir las bajas temperaturas. Pues bien, en cuestión de días revolucionó Instagram con la falda de encajes y transparencias más en tendencia que ahora quieren todas las chicas pijas de Madrid, combinada con un jersey de punto fino y cinturón maxi.

María Pombo no solamente ha estado acompañada de Martín, Vega y Pablo Castellano. Pues también nos ha compartido momentos con sus padres o hermanas Lucía y Marta Pombo. La hija mediana también ha revolucionado Instagram y no solamente por comunicarnos la felicidad de su embarazo. También ha causado sensación con su repertorio de looks para disfrutar de un viaje de Semana Santa en la costa. Desde vestidos fluidos que nos arreglan los outfits de todos los días hasta el más confiado compuesto por jersey semitransparente, vaqueros rectos y Converse. Lucía Pombo sabe a la perfección que las prendas prácticas son las perfectas para el día a día, como el vestido mini de tejido fluido y abotonado por delante que ha lucido para un paseo por la playa. En definitiva, las hermanas Pombo son las influencers españolas con mejor estilo y con el que nosotras tomamos referencias a la hora de vestirnos.

María Pombo con vestido camisero. @mariapombo

Vestido camisero, de Name The Brand (149 euros)

Vestido camisero. Name The Brand

María Pombo nos ha descubierto esta novedad de Name The Brand que nosotras vamos a llevar hasta la saciedad esta primavera y verano.