Marta Sánchez es toda la inspiración que necesitan las invitadas perfectas con este mono negro con maxi lazada a la espalda

No todos los eventos van a ser en Madrid, y más teniendo en cuenta que estamos en pleno Carnaval de Canarias. Esta noche, Vanity Fair ha celebrado la fiesta La Mascarada, un exclusivo baile de máscaras que ha tenido lugar un enclave histórico que ha sido cuna de arte y cultura. Un lugar que ha acogido innumerables encuentros de intelectuales y creadores, y que en esta ocasión se convertirá en el escenario de una celebración que promete ser inolvidable. Una fiesta que no se han querido perder muchos rostros conocidos, entre ellas, Marta Sánchez.

Una Marta Sánchez que ha cumplido a la perfección el ‘dress code’ o código de vestimenta que debían escoger para la especial ocasión: Mascarade Black Tie. Con él, pretenden celebrar el arte de las máscaras y los disfraces, así como la transformación efímera de los que no han querido perderse la fiesta. Y ella lo ha hecho con un mono negro con maxi lazada blanca a la espalda. Una inspiración perfecta para invitadas, donde nos deja claro que los lazos siguen siendo máxima tendencia este 2025. Lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle.

Marta Sánchez. Gtres

No hay temporada en la que no se cuelen en las pasarelas bien sea decorando vestidos, peinados o accesorios. Sin embargo, esta temporada no se han conformado sencillamente con estar presentes, sino que los lazos y lazadas decoran cada prenda o complemento imaginable. Y este look de Marta Sánchez en Canarias nos sigue dejando claro que es una tendencia al auge.

Marta Sánchez. Gtres

También fueron un detalle que se repitió hasta la saciedad en el street style donde coronaron peinados, chaquetas, vestidos e infinidad de zapatos y, nada más comenzar este año, los lazos inundaron las alfombras rojas de importantes galas