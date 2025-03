Las más elegantes querrán la falda bordada con flores que Sassa de Osma se ha comprado por casi 1.000 euros

No cabe duda de que estamos comenzando a sentir la primavera en nuestro fondo de armario. Bien es cierto que las últimas semanas de lluvia no nos han dado tregua para disfrutar de cielos despejados, así como soleados, con la bienvenida de la temporada más alegre. Sin embargo, si la meteorología nos lo permite, en los próximos días podremos disfrutar de buenas temperaturas que nos ayudarán a tener más motivación a la hora de escoger los estilismos. Y, para nutrirnos de ideas fashionistas, nos hemos fijado en la falda bordada que Sassa de Osma ha publicado en sus redes sociales.

Este 21 de marzo, Sassa de Osma ha cumplido 37 años y ha querido compartir con nosotros cómo lo ha celebrado este fin de semana junto con sus seres queridos. A través de sus Instagram Stories hemos sacado ideas sobre cómo decorar una mesa para los comensales de una manera bohemia, así como romántica. Un tip de la socialité que nos viene de lo más fenomenal ahora que se acercan las temporadas de eventos o reuniones con amigos y familia. No obstante, nosotras, como editoras de moda, no hemos podido quitar el ojo a su estilismo funcional, cómodo y destacable que se puede utilizar en una infinidad de momentos u ocasiones. De la misma manera que Sassa de Osma ha sacado partido a su look para una reunión íntima de lo más especial, nosotras pretendemos utilizarlo desde los looks de oficina de primavera hasta en el día a día para una quedada con nuestras amigas.

Sassa de Osma tiene la falda bordada de flores más deseada por las mujeres elegantes

Sassa de Osma nos tiene acostumbradas a sorprendernos con cada una de sus piezas elegantes. Porque su estilo se determina por apostar por prendas básicas, atemporales y confeccionadas con materiales de alta calidad. Esta vez nos hemos fijado en la falda midi en marino bordada con flores que combina tonalidades alegres, como son el rojo, verde, amarillo o rosa pastel. Perfecta para dar la bienvenida a la primavera como se merece. Se trata de un diseño firmado por la marca portuguesa Paula que tiene un coste de 990 euros y es perfecta para la transición del día hacia la noche.

Sassa de Osma con falda bordada. @sassadeo

Falda bordada, de Paula (990 euros)

Falda bordada. Paula

Sassa de Osma lo ha vuelto a hacer: ha cautivado a las mujeres más elegantes. Se trata de una pieza de fondo de armario más especial que tiene la capacidad de elevar el look en cuestión de segundos, así como alegrarlo y hacerlo más divertido o llamativo.