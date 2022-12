Tenemos que hablar de las sandalias fiesta con plataforma de Mango que nos ha descubierto Mery Turiel y ya han arrasado entre las chicas bajitas

¿Chicas bajitas en la sala? Aquí una. Y os tengo que decir que acabo de encontrar las sandalias de fiesta más bonitas, cómodas, que pegan con todos los looks y perfectas para las chicas bajitas como yo. Eso sí, me las ha descubierto una chica alta como Mery Turiel, y ha roto Instagram con ellas. Son de la nueva colección de fiesta de Mango y ya tienen lista de espera. Porque aunque nosotras somos muy de botas altas como las de Paula Echevarría, ha sido ver a Mery Turiel con este zapato satinado de plataforma y taconazo de Mango y enamorarnos completamente. Porque es la sandalias perfecta para ganar centímetros, estilizar la pierna y además ser la reina de la pista (y de la fiesta) esta Navidad. Porque son unos zapatos negros que pegan con todos nuestros looks navideños, y Mery Turiel antes de irse a Nueva York, nos ha dejado claro que los necesitamos con este vestido rojo de terciopelo de Zara y medias de brillos de Calzedonia. ¿Quién dijo lookazo navideño? Pues Mery nos ha dejado muchas ideas para las comidas y cenas navideñas en este reels de Instagram.

Porque todas estamos pensando en los looks que vamos a llevar en las cenas y comidas de las próximas semanas, y después de ver a Mery Turiel nos hemos ido directas a Mango a por estas sandalias negras, a Zara a por el vestido rojo de terciopelo y a Calzedonia a por las medias con brillos. Porque nunca es demasiado terciopelo ni demasiado brillo para Navidad.

Stories de Mery Turiel. FOTO: @meryturiel

¿Es posible enamorarse de un look? Pues nosotras queremos llevar este de Mery Turiel todos los días de Navidad sin parar.

Zapato satinado plataforma, de Mango (49,99 euros)

Zapato satinado plataforma. FOTO: Mango

Se trata de esta zapato con plataforma de Mango que ya tiene lista de espera en web pero que en tienda aún está disponible, es de la Colección Committed con efecto satinado, punta redonda y pulsera en el tobillo. Además, cuenta con una plataforma en la parte delantera para que el tacón de 12 centímetros sea mucho más cómodo.