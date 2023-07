Begoña Gómez arropa a Pedro Sánchez en el cierre de campaña con el chaleco sastre más especial de Mango

Mañana se celebrarán las esperadaselecciones del 23J que el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó tras ver los resultados de las celebradas hace unos meses. Durante la jornada de ayer, se le celebró el cierre de campaña del PSOE y pudimos ver a su líder acompañado de su mujer. Begoña Gómez, al más puro estilo de Isabel Díaz Ayuso, copió, para protagonizar su look, la prenda preferida de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde que comenzó el año. Sí, seguro que has pensado en el chaleco sastre y has acertado de pleno. La mujer de Sánchez lo combinó, creando un estilismo muy casual y acertado para la ocasión, con unos jeans pitillo y la pulsera del partido político que preside su marido a juego. Él también la lució, acompañada de una camisa denim que nos recuerda mucho a la que llevó en su encuentro con Pablo Motos en 'El Hormiguero', donde la combinó con la pulsera del Orgullo.

Volviendo al protagonista del tema, el chaleco de Begoña Gómez, se trata del chaleco flor de Mango, una prenda confeccionada y forrada a partir de poliéster y diseñada como un modelo con escote en pico, cierre de botones y espalda al aire. Además, está decorada con una gran flor en el pecho, al más puro estilo de la tendencia 'Corsagecore', que está arrasando esta temporada. En cuando al color de la prenda, aunque también está disponible en color blanco, creemos que son bastante obvios los motivos por los que la esposa de Sánchez ha escogido el rojo, aparte de, todo hay que decirlo, combina a la perfección con el color de su pelo y con el tono de su piel, ayudando a resaltar su bronceado.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez gtres

Chaleco flor, de Mango (39,99€)

Chaleco flor gtres

Nosotras ya estamos como locas buscando este chaleco que promete hacerse viral para crear lo estilismos más especiales del verano.