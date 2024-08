El mono juvenil de madre orgullosa que Isabel Preysler ha lucido en el concierto de su hijo en Marbella

Isabel Preysler se convierte en la madre más orgullosa en el concierto de Julio Iglesias Junior en Starlite en Marbella. Desde el inicio de dicho evento musical en una de las ciudades favoritas de las celebridades, esta fecha ha sido la más importante del momento para la familia Preysler, puesto que este viernes noche ha actuado Julio José Iglesias con una gran emoción y sonrisa. Como era de esperar, Isabel Preyslerno se ha querido perder su actuación junto con Álvaro Castillejo y Cristina Fernández. Hemos visto a la celebridad siendo una de las más modernas de la velada, convirtiéndose en todo un icono de la moda con un mono de estampado floral. Se trata de un diseño de corte largo con escote en pico, mangas francesas, volantes en los hombros y cinta para ajustar a la cintura. Está claro que Isabel Preysler comparte buen gusto y armario con su hija, por lo que estamos seguras de que este modelo también lo podría lucir Tamara Falcó (de la misma manera que el vestido que se llevó a su viaje a las Maldivas). Para darle un toque desenfadado y casual, la celebrity lo ha combinado con bolso clutch en nude y cuñas transparentes con el tacón de esparto muy altas. Eso sí, siempre apostando por el toque más elegante con pendientes minimalistas y clean look en versión coleta baja, así como con un estilo de maquillaje de lo más natural.

Si tenemos que decantarnos por una de las prendas más socorridas de las tendencias de verano 2024, debemos hablar tanto de los monos como de los vestidos de estampado floral. No cabe duda de que son dos de los imprescindibles que nunca fallan durante las temporadas más cálidas, puesto que son cómodas, versátiles y adaptables a un sinfín de ocasiones. No obstante, todas las editoras de moda han pasado una fiebre revolucionaria con este tipo de prendas. Es por ello que Isabel Preyslerha sabido escoger adecuadamente el atuendo perfecto para convertirse en una de las mejores invitadas al concierto de Julio Iglesias Junior en Starlite con este mono floral de lo más favorecedor y juvenil a sus 73 años. A esto, debemos añadir que dicho evento musical ha reunido a las celebridades más prestigiosas y con mejor estilo de toda España durante estos meses. Desde Carmen Lomana hasta Paula Echevarría con los looks más glamurosos, así como inspiradores.

Isabel Preysler en el concierto de Julio Iglesias Junior en Marbella. Gtres

Isabel Preyslerse convierte (de nuevo) en la mujer más moderna con este mono largo de estampado floral, con el que no ha pasado desapercibida en Marbella.