El look más empoderado de Isabel Preysler con vaqueros y alpargatas para felicitar a un hombre muy especial en su vida

Isabel Preysler no ha querido dejar pasar la ocasión para felicitar a Giorgio Armani que hoy cumple 90 años. Y lo ha hecho con esta fotografía, entendemos que luciendo prendas con su firma. Porque hace muchos años que Isabel fue imagen y modelo del italiano, derrochando estilo, elegancia y belleza. Y ahora se ha empoderado con estos vaqueros campana, blusa romántica y una blazer azul estampada de corte masculino. De Sophia Loren, a Naty Abascal o Antonia Dell'Ate, todas aman a Giorgio Armani que hoy cumple 90 años. Icono de la moda y uno de los diseñadores más relevantes y emblemáticos de las últimas décadas, Giorgio Armani ha forjado una sólida amistad con actrices, modelos, músicos, deportistas, no hay nadie que no quiera lucir sus diseños o ser su amigo. Giorgio Armani lleva media vida dedicado al negocio de la moda. Creativo y empresario, el diseñador cambió al mismo tiempo la manera de vestir y la forma de gestionar las empresas del sector.

“Los jeans representan la democracia en la moda”, dijo Armani en una de sus frases más recordadas, y así ha querido felicitarlo Isabel Preysler con sus jeans campana favoritos. Porque la reina de corazones tiene claro que estos sos los pantalones que más estilizan a las mujeres, porque nos hacen parecer más esbeltas y altas por su efecto visual. Demostrando que unos wide leg son aptos para todas, de las mujeres de 70 a sus hijas de 40. Unos vaqueros campana, que Isabel Preysler ha combinado con camisa romántica, blazer oversizee y unas sandalias azules también con la suela de esparto, a modo alpargatas.

Sí, querida lectora, aquella prenda que amaban nuestras madres en los años 80 vuelve a introducirse en nuestro armario sin preguntar. Bien es cierto que desde hace varias temporadas, los vaqueros de campana se han vuelto a llevar hasta convertirse en una prenda básica de vestidor que hasta las chicas más pijas han lucido por Madrid. Sin embargo, no todas nosotras nos hemos atrevido a llevar en nuestros looks de streetstyle o formales. Pues bien, Isabel Preysler ha rescatado esta propuesta estilística para convencernos de que es una de las piezas que mejor sientan a la figura y que consiguen un efecto tipazo.