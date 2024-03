Las mujeres de 50 años prometen que no habrá primavera sin esta falda de tiro bajo muy favorecedora (y en tendencia)

Las mujeres de 50 años tienen claro que no hay primavera sin esta falda larga de estampado vichy. A lo largo de los años hemos aprendido que las influencers con más de 50 años son las claras expertas en moda, así como las que mejor visten las tendencias del momento. Sin ninguna duda, una de ellas es Pilar de Arce, una mujer referente que nos demuestra cada día que podemos vestir de manera creativa y fashionista dándole nuevas oportunidades a nuestras prendas. Si en esta Semana Santa nos está demostrando que con un traje de dos piezas o con un vestido largo podemos ir perfectas para la época de entretiempo, ahora nos ha confirmado que las faldas largas son el nuevo must have que todas las mujeres de todas las edades deben tener en su fondo de armario. Las faldas (en todas sus facetas y cortes) son una de las piezas más comentadas en esta temporada. Rocío Osorno es una de las influencers españolas que ha demostrado que no podemos pasar desapercibidas las faldas globo o, incluso, Victoria Federica con las más boho chic. En este caso, Pilar de Arce nos ha descubierto un nuevo modelo con un diseño de lo más creativo de la marca Marielle Stokkelaar, especializada en confeccionar prendas de calidad con algodón egipcio. Estamos hablando de una falda de tiro bajo con estampado de vichy y bolsillos fruncidos con lazos a modo de decoración. Con tan solo este estilismo, Pilar de Arce nos ha dejado claro que es un imprescindible que eleva el look para cualquier ocasión.

Pilar de Arce ha combinado esta falda larga con un top de escote bardot semitransparente y sandalias de tacón en rojo. De la misma manera que nos han afirmado que este tipo de faldas las vamos a ver bastante en primavera, también lo han hecho con las prendas de hombros descubiertos. Y es que llevamos meses viéndolas en todos los looks de las expertas en moda y ahora este escote se ha traducido tanto en monos como en vestidos para lucirlos en los días soleados. Este estilismo de Pilar de Arce es un ejemplo de cómo podemos ganar la batalla al tiempo en esta Semana Santa en lugares como Madrid o Sevilla, que han protagonizado la lluvia y la borrasca. Estamos seguras de que lo podrían llevar otras mujeres de más de 50 años como Isabel Preysler o hasta Carmen Lomana derrochando estilo y elegancia.

Falda de estampado vichy, de Marielle Stokkelaar (270 euros)

Falda de estampado vichy. Marielle Stokkelaar

Las mujeres de 50 años, como Pilar de Arce, nos han vuelto a demostrar que ellas son las claras it girls del campo de la moda y las tendencias con esta falda de calidad hecha con algodón egipcio.