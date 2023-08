Las mujeres que mejor visten en Marbella dicen que los vestidos de fiesta se llevan con zapatillas cómodas

¿Quién dijo que no se podía salir de fiesta en zapatillas y con vestidazo? Pues la estilista Ana Antic nos acaba de dejar claro que si es posible y lo ha hecho desde el lugar más glamuroso de toda España en verano, Marbella y Starlite Occident. Porque la hija de Radomir Antic ha sido una de las celebrities asiduas durante los últimos meses a los noches en la Cantera de Nagüeles junto a Paula Echevarría y Victoria Federica, y aunque el festival termina este domingo, ella aún quiere aprovechar estos últimos días. Y anoche no podía ser menos para disfrutar de Carlos Latre y ahí es donde nos dejó un lookazo de esos que no pasan desapercibidos al lucir un vestido cut out siguiendo la tendencia 'Barbiecore' y con zapatillas. Por eso Ana Antic se ha convertido en la reina de la noche en Marbella demostrando que los vestidos más elegantes de fiesta también se pueden llevar con el calzado más cómodo y que va a ser máxima tendencia este otoño 2023.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Ana Antic nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace uno año. Una de las grandes tendencias de este verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la súpermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y este verano a Carmen Lomana, Paula Echevarría o Vicky Martín Berrocal son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.

Ana Antic con vestido y zapatillas. Starlite Occident

Un vestido de lo más 'Barbie' que Ana Antic ha combinado de la forma que menos esperábamos, con zapatillas para irse de fiesta, pero no nos puede gustar más. ¿Quién se apunta a salir de fiesta en zapatillas?