Las sandalias doradas con tacón sensato de Carmen Lomana son todo un sueño de elegancia y nuestra última compra de julio

Ni en domingo nos deja descansar Carmen Lomana. Pero sin duda es por una buena causa. Porque para nosotras hablar de zapatos siempre es una gran noticia, por algo somos las Carrie Bradshaw aquí tecleando en pleno mes de julio, puente en Madrid, mientras el resto ha huido a la playa. Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias doradas de tacón sensato que acaba de estrenar nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un vestido de lo más lady. Por no hablar de su innovador peinado, con su melena peinada para atrás y unos maxi pendientes de aro dorados. ¡Qué fantasía de look!

Pero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Pero como dice ella, la suerte se busca y se trabaja. Ejemplo de mujer emprendedora y luchadora. Lanzó su marca de zapatos justo unos meses antes de la pandemia, y pese a ello ha conseguido sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica mundial. Y no solo ha sobrevivido, si no que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana.

Easy mule gold (210 euros)

Sandalias doradas. FOTO: Isabel Abdo

Se trata de esta maravilla de sandalia dorada con tacón stiletto sensato de 5,5 cm, en punta redondeada con puntera abierta y destalonado y corte de tafiletes en mestizo. Forro de cabra, suela de cuero lacado y plantas interiores con acolchado extra confort. Además, están realizados en España. ¿Qué más se puede pedir? Un sueño de sandalia dorada que Carmen Lomana ya tiene en su armario.