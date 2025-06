Naty Abascal, la invitada perfecta del verano a sus 82 años con un look que derrocha estilo y personalidad

Naty Abascal lo ha vuelto a hacer. Con 82 años recién cumplidos y una elegancia que trasciende generaciones, la exmodelo y musa de Valentino se ha convertido, una vez más, en la invitada perfecta del verano. Su última aparición pública ha sido una auténtica lección de estilo estival: color, sofisticación y ese je ne sais quoi que solo ella sabe transmitir.

Naty Abascal lleva décadas siendo sinónimo de elegancia, riesgo y savoir faire. Su estilo mezcla con naturalidad la sofisticación clásica con ese punto atrevido que hace que cada uno de sus looks tenga carácter propio. Nunca ha tenido miedo a los estampados, los colores potentes o los accesorios llamativos. Y, lo mejor de todo, siempre lo lleva con una seguridad apabullante. Además, fiel a su maximalismo elegante, no faltó el toque de unas gafas de sol XL y su sonrisa arrolladora, que sigue siendo uno de sus mejores complementos. Con este estilismo, Naty no solo demuestra que sigue marcando tendencia, sino que se posiciona como un icono de moda intergeneracional, capaz de inspirar tanto a veinteañeras como a mujeres maduras.

El estilo de Naty Abascal: una lección de moda eterna

Para la ocasión, Naty Abascal apostó por un conjunto de dos piezas en tonos vibrantes, ideal para una celebración de verano, compuesto por una blusa fluida de manga abullonada y una falda larga con estampado exuberante, en una paleta que mezclaba rojos, fucsias y toques anaranjados. El look, rematado con grandes pendientes dorados, sandalias metalizadas y su característica melena suelta con volumen, confirmaba lo que ya sabíamos: el estilo no tiene edad.

El look de Naty Abascal @natyabascal

A sus 82 años, sigue protagonizando editoriales de moda, acudiendo a los eventos más exclusivos y reafirmando su lugar como una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Porque Naty no se viste, Naty se expresa a través de la moda.