El truco para quitarte los michelines laterales o flotadores según un experto

Tras periodos de descanso, como las vacaciones, la acumulación de grasa en la cintura, popularmente conocida como "michelines", se convierte en un desafío. Esto ocurre incluso en individuos que ya hacen ejercicio y han adelgazado en general.

Para los hombres, esta zona es de las más complicadas para eliminar el tejido adiposo, siendo el último reducto de grasa que se resiste. Las comidas fuera de casa y las celebraciones, típicas de estas fechas, complican aún más la reducción de grasa corporal.

Para abordar esta inquietud, Jeff Cavaliere, reconocido entrenador de atletas profesionales y fisioterapeuta, ha compartido en su canal Athlean-X una serie de consejos prácticos. Su objetivo es tratar esta grasa rebelde y recuperar la forma física tras las vacaciones.

Estrategias para abordar la grasa abdominal

Cavaliere se centra primero en la nutrición. Sugiere reducir calorías vacías, sobre todo del alcohol, que aporta energía sin nutrientes. Propone además una proporción de 9:1: nueve comidas saludables por cada capricho.

El experto advierte contra la restricción excesiva de hidratos de carbono, lo que llama "carbofóbico". Aunque reducir carbohidratos puede causar una pérdida de peso inicial por agua, a largo plazo eleva los niveles de cortisol. Este impacto en el cortisol es importante en la acumulación de grasa, sobre todo en zonas difíciles.

Respecto al ejercicio, Cavaliere aconseja reevaluar el entrenamiento. Un programa tradicional de push-pull es eficaz para el músculo, pero no siempre el óptimo para perder grasa. Sugiere el entrenamiento de acción cardíaca periférica (PHAT), una técnica que combina levantamientos compuestos de varios grupos musculares sin pausas largas, lo que favorece la quema de grasa y el crecimiento muscular.

Otro punto relevante es entrenar los músculos oblicuos. Contra la creencia de que fortalecerlos ensancha la cintura, Cavaliere afirma que un mayor contorno abdominal solo se debe a la grasa. Al reducirla, una musculatura oblicua bien definida ayuda a estilizar la cintura.

Finalmente, sobre el cardio en ayunas, una táctica discutida para quemar grasa, el fisioterapeuta aclara sus particularidades. Es cierto que se puede quemar más grasa por sesión en ayunas, pero la quema total es menor después. Hacer ejercicio con comida previa puede quemar más carbohidratos al inicio, pero resulta en una quema de grasa más sustancial en el cómputo global. Para la grasa de los laterales, Cavaliere reconoce que el cardio en ayunas en la rutina puede dar buenos resultados.