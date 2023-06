Naty Abascal rompe Instagram (y se adelanta al verano) con su primer posado en bañador a sus 80 años desde Porto Cervo

Naty Abascal acaba de romper Instagram desde Porto Cervo con el primer posado en bañador que adelanta el verano a sus 80 años. Si hace unos meses fue Vicky Martín Berrocal la que nos enamoró con su posado en bañador pasando de los haters, ahora llega Naty Abascal con este bañador que van a agotar las mujeres de 50 y las de 70 años desde Porto Cervo. Y no lo decimos nosotras, lo dice una musa de la moda como Naty Abascal desde sus vacaciones en Porto Cervo. Porque cuando tienes que mencionar a una mujer elegante y con estilo al momento te viene un nombre al momento: Naty Abascal. La sevillana fue de las primeras top models en España y es musa de grandes diseñadores de Alta Costura, como Oscar de la Renta o Valentino. Tanto por su forma de combinar prendas, como por la forma de lucir los conjuntos, es considerada una de las mujeres mejor vestidas, en otras palabras, es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 30 o 70 años. Al igual que Carmen Lomana o Carmen Gimeno o la Reina Letizia, son ejemplos de mujeres que marcan un antes y después en la moda y en la belleza. Y a sus 80 años, Naty Abascal sigue demostrando que es una de las reinas de la elegancia en nuestro país. Porque si ayer vivíamos en bucle con los estilismos más tendencia de Shakira en la Fórmula 1, Tamara Falcó en su nueva despedida de soltera o Paula Echevarría con vestido de crochet, hoy es Naty desde Cerdeña.

No es la primera vez que Naty Abascal nos demuestra su adoración por los bañadores, ya el año pasado fue la reina de los cáftanes y ahora ha estrenado este bañador azula sus 80 años. Un bañador que Naty ha estrenado para disfrutar de Porto Cervo con un bañador que podría llevar Carmen Lomana. Porque si pensabas que Naty Abascal solo compraba cosas caras, no es así, Zara es una de sus marcas favoritas para los vestidos, aunque ahora no sabemos de dónde es el bañador.

Naty Abascal posando en bañador. @natyabascal

No sabemos si nos da más enviada que Naty Abascal esté en Porto Cervo mientras nosotras estamos trabajando en Madrid, o el envidiable bronceado que luce.