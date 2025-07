Ndless Youth: la nueva colección de Pepsi y ScrapWorld que pone sabor al verano

Este verano no solo se bebe Pepsi… ¡también se lleva puesta! La icónica marca de refrescos ha decidido ir un paso más allá y colarse en nuestros armarios con una propuesta tan fresca como atrevida. ¿Su cómplice? ScrapWorld, la firma de moda urbana que ya se ha convertido en mucho más que una marca: una auténtica plataforma cultural que une estilo, música y comunidad.

Juntas han creado Ndless Youth, una colección cápsula que es un homenaje a la autenticidad, a romper las normas y a vivir la vida sin filtros. Todo con un look que mezcla cereza, lima y mucha esencia callejera.

Sabor a estilo

Camisetas de la colección Ndless Youth, con diseños inspirados en los sabores Pepsi Zero Lima y Cherry. Pepsi / ScrapWorld

La colección está inspirada en los sabores más atrevidos de Pepsi: el clásico Pepsi Zero Lima —todo un favorito entre los fans— y la nueva Pepsi Zero Cherry, que llega pisando fuerte esta temporada. A partir de ahí, el equipo de ScrapWorld ha reinterpretado la esencia de estas frutas en cinco prendas unisex: tres camisetas y dos sudaderas que no solo son cómodas y estilosas, sino que también destilan ese aire juvenil y libre que define a toda una generación.

Porque hoy, vestirse también es una forma de decir quién eres. Y esta colección lo deja claro: derrocha autenticidad. Colores potentes, diseño urbano y un mensaje directo: hazlo a tu manera.

Más que ropa: una experiencia

El lanzamiento de Ndless Youth no se quedó en una simple publicación en redes. Como era de esperar viniendo de Pepsi y ScrapWorld, esto tenía que celebrarse por todo lo alto. Y así fue: más de 2.000 personas se dieron cita en Scrap House 2025, un eventazo en una mansión en Navalafuente (Madrid) que reunió moda, música en directo, juegos, gastronomía, y hasta una pool party con granizados de Pepsi. Porque si vas a vestir cereza y lima, ¿por qué no saborearlos también?

En medio de partidas de Pepsi Pong y sesiones de fotos improvisadas con las prendas de la colección, el espíritu joven, libre y sin complejos que define esta colaboración estuvo muy presente. Influencers, tiktokers y amantes de la moda urbana se unieron en un ambiente vibrante, auténtico y, sobre todo, divertido.

El aliado perfecto

Looks de la colección Ndless Youth, la colaboración entre Pepsi y ScrapWorld. Pepsi / ScrapWorld

La alianza entre Pepsi y ScrapWorld no es casualidad. Ambas marcas comparten una misma filosofía: celebrar la autoexpresión, salirse del molde y conectar con una generación que no quiere etiquetas ni guiones predefinidos. Como explica Núria Bombardó, directora de Marketing de Bebidas de PepsiCo: “Esta colaboración celebra la libertad de ser uno mismo, de romper esquemas y de escribir una historia personal sin filtros”.

ScrapWorld, creada en 2018 por Carlos Martín (@ByCalitos), ha pasado de ser una marca de ropa emergente a convertirse en una comunidad con identidad propia. Y esta colaboración con Pepsi confirma que lo suyo va más allá de las prendas: es cultura, es actitud y es calle.

¿Dónde conseguirla?

Diseños frontales y traseros de las camisetas de la colección Ndless Youth. Pepsi / ScrapWorld

La colección Ndless Youth ya está disponible (aunque por tiempo limitado) en la web oficial de ScrapWorld. Así que si quieres sumarte a esta ola de frescura con sabor a lima y cereza, ya sabes dónde buscar. Las camisetas tienen un precio de 35€ y las sudaderas, 65€.

En definitiva, esta alianza entre Pepsi y ScrapWorld no es solo una colaboración de moda. Es una declaración de intenciones, una forma de decirle al mundo que ser diferente mola, que las normas están para reinventarlas y que, cuando se mezclan creatividad, sabor y estilo urbano, pasan cosas realmente interesantes. ¿Te atreves a vestir el sabor?