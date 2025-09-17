Tana Rivera reivindica los lunares con un look muy español en el desfile de Pedro del Hierro

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid arrancó con fuerza en el Palacio de Cristal de Cibeles, donde Pedro del Hierro presentó su colección Primavera/Verano 2026 bajo el concepto La Gran Metrópoli. Un desfile que celebró el 40 aniversario de la firma y que reunió a un front row repleto de rostros conocidos. Entre ellos, una de las más esperadas fue Tana Rivera,que se convirtió en el centro de atención con un look que confirmaba, una vez más, su afinidad por la moda con sello español.

El look de Tana Rivera en Pedro del Hierro

La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera apostó por un conjunto bicolor de lunares, uno de los estampados más icónicos y atemporales. En la parte superior, lució una blusa blanca con lunares negros, de cuello solapa y escote en pico, que aportaba un aire fresco y juvenil. Para la parte inferior, optó por una falda negra midi con lunares blancos, creando un contraste perfecto que jugaba con la dualidad cromática.

El look de Tana. Gtres

El estilismo, que evocaba el clasicismo del estampado polka dots pero con un giro contemporáneo, resaltaba su silueta de manera elegante sin perder comodidad. Para elevar el look, Tana incorporó un collar de eslabones plateados de estilo chunky, varios anillos en plata y unos pequeños pendientes a juego, que aportaban un toque moderno y rompedor.

El detalle final lo puso un bolso de mano en color rojo vibrante, que rompía con la paleta de blancos y negros y añadía un acento sofisticado y muy chic. En cuanto al peinado, se decantó por una melena lisa con raya en medio y semi recogido pulido, un beauty look sencillo pero eficaz para resaltar sus facciones.

Un front row lleno de estilo

Tana compartió protagonismo en el front row con otras personalidades como Tamara Falcó, Marta Pombo, Nicole Kimpel, Boris Izaguirre, Nerea Barros o Irene Arcos, entre otros. Todas ellas, con estilos diferentes, convirtieron el espacio en una auténtica pasarela paralela donde la moda fue la gran protagonista.

El look de Tana. Gtres

La colección “La Gran Metrópoli”

En pasarela, los directores creativos Nacho Aguayo y Álex Miralles desplegaron una colección que rinde homenaje a la vitalidad de la ciudad y a su transformación nocturna, con piezas inspiradas en referentes como Rothko, Shibuya o Eliasson. Vestidos fluidos, esmóquines reinventados, trajes de lino y tejidos brillantes compusieron una propuesta que conectaba moda y arte contemporáneo.

Con su look de lunares reinterpretados y un estilismo lleno de guiños de tendencia, Tana Rivera volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las jóvenes referentes del estilo en España, aportando frescura y elegancia al arranque de la pasarela madrileña.