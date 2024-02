Nos despedimos de las merceditas porque ahora se llevan los tacones kitten más virales de Instagram

No podemos negar que las merceditas o bailarinas se han coronado como los calzados más llevados de este otoño e invierno. Y es que los vamos a seguir viendo tanto en el streetstyle como en nuestras marcas favoritas porque son una tendencia cómoda y ponible. No obstante, se está empezando a introducir el calzado por excelencia que arrasó en los años 90 por las mujeres más modernas, como Sarah Jessica Parker o Kate Moss. Efectivamente, estamos hablando de los tan deseados tacones kitten (o kitten heels) que hasta ahora hemos utilizado para ir a la oficina sin arriesgarnos a que nos duelan los pies. Son los perfectos para todos los días, puesto que su diseño es sencillo para añadirlo a cualquier look y, también, su pequeño tacón permite que nos sintamos libres y confortables. Pues bien, ahora están conquistando los armarios de todas las influencers y celebrities. Los estamos viendo combinados de varias maneras estilísticas: desde la reinterpretación noventera con mini falda, medias de encaje y crop tops hasta la más básica de americanas, chalecos y vaqueros rectos. Sea como sea, ahora estamos empezando a vivir la fiebre de los tacones kitten que todas pensamos seguir luciendo en primavera y verano con faldas, vestidos y monos.

Hemos visto los tacones kitten en las colecciones de otoño-invierno 2023/2024 de Prada o Marc Jacobs. Por lo que una de las tendencias clave que ya sabíamos que íbamos a tener durante estos meses de bajas temperaturas era este calzado. No obstante, nuestras marcas españolas favoritas ya han lanzado una serie de modelos que respiran lujo silencioso. Zara ha sido una de las que se ha apuntado a esta nueva moda traducida en distintos modelos y colores. No obstante, uno de los diseños que más ha abundado Instagram es el acabado en punta de efecto charol con tres tiras con hebilla en el empeine del pie. Sin ninguna duda, hemos visto varios looks de influencers con dichos kitten heels, tanto en color rojo como en negro, desfilando por las calles y presumiendo de ellos. Asimismo, se pueden vestir de dos maneras: con o sin calcetines. Toda editora de moda es consciente de que los calcetines han tenido un papel muy importante durante este tiempo porque han dado el juego definitivo para elevar el look. Hemos combinado las merceditas y bailarinas con calcetines y han enloquecido a todas las mujeres hasta convertirse en un toque de lo más moderno y casual.

Tacones kitten, de Zara (29,99 euros)

Tacones 'kitten'. Zara

Sin ninguna duda, toda amante y editora de moda necesita unos tacones kitten para sumarse a las tendencias del momento (y ya vistas en Instagram).