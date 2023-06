Tenemos muchas pruebas (y pocas dudas) de que este vestido midi de punto de Zara que ha estrenado Alba Díaz es un 'sí' con zapatillas

De tal palo, tal astilla. Si el otro día era Vicky Martín Berrocal la que nos enamoraba con el vestido satinado perfecto en la despedida de Joaquín, hoy es su hija, Alba Díaz la que nos hace necesitar este vestido de punto de Zara de esos bandeau de 'efecto tipazo'. Un vestido que al verlo nos lo imaginamos con unas buenas sandalias de tacón y plataforma para un look de noche, pero que Alba os acaba de dejar claro que también se lleva de día de con zapatillas. Y es que nadie como Alba Díaz para convertir cualquier estilismo con zapatillas en elegante y fashion. Y no lo decimos solo nosotras, también Amazon Fashion que se ha fijado en ella como una de sus embajadoras para los lookbooks de verano. Porque no todo iba a ser la falda vaquera de Zara de Amelia Bono, el traje de Carmen Lomana o las botas chonis de Georgina Rodríguez, Alba Díaz nos ha dejado el look perfecto de viernes para copiarla.

Hay prendas que se convierten en grandes tendencias y auténticos fenómenos virales, estando por todas partes. Y esta temporada primavera-verano 2023 hay una pieza en concreto que triunfa sobre las demás: el vestido bandeau o con escote palabra de honor. Porque si los vestidos de tul se han colado en el armario de las que más saben de moda como el vestido de 'efecto tipazo' por excelencia, este de punto de Zara que ya ha estrenado Alba Díaz no se queda atrás. Un vestido de punto básico, minimalista y de aires noventeros que rige por el mantra universal en la industria de la moda; menos es más. ¿Los detalles esenciales? De color azul, silueta midi, corte ajustado y escote bandeau

Vestido punto bandeau, de Zara (25,95 euros)

Un vestido de Zara que Alba Díaz ha estrenado para irse a cenar con una amigas, y además de las zapatillas, lo ha elevado con una blazer negra oversize. Menos es más: elegancia y comodidad.