Por culpa de Rocío Osorno nos acabamos de comprar los botines más cañeros de las rebajas de Zara

No hay semana que Rocío Osorno no nos cree varias necesidades de moda, pero por suerte esta vez, es de rebajas de enero 2025 de Zara. O lo que es lo mismo, que no nos vamos a gastar tanto dinero en esta cuesta de enero. Unos botines que la influencer sevillana nos ha enseñado en un vídeo de Instagram, y aunque finalmente ella ha elegido una opción más básica para su estilismo, nuestro flechazo ha sido máximo porque son los botines más cañeros y originales que hemos visto en todo el invierno.

Un calzado de esos que te hace el look completo y no necesitas mucho más para marcarte un lookazo como los de Rocío Osorno. Desde la página web de Zara describen este diseño como zapatos tipo botín con tacón y detalles de ojales metálicos en el cuerpo. Además, cuenta con un cierre mediante cremallera trasera para que sean sencillos de poner. Esta propuesta tiene un precio original de 59,95 euros, pero durante el periodo de rebajas puedes hacerte con ellos por 39,99 euros. Eso sí, el 'efecto Osorno' hace que ahora mismo solo queden en la talla 37 pocas unidades, y aunque una que aquí escribe calza un 38, se los ha comprado para intentar si hay suerte.

Botín tacón ojales metálicos de Zara (39,99 euros

Botín tacón ojales metálicos. Zara

Unos botines que Rocío Osorno ha combinado con unos vaqueros y un jersey oversize en gris, demostrando que con solo eso ya tienes el look hecho.