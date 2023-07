Nos olvidamos del rosa 'Barbie' por este vestido azul de muñeca de Paula Echevarría de marca asturiana

Vestidos de verano hay muchos, peroPaula Echevarríaacaba de estrena el vestido más bonito de la temporada para soportar la ola de calor en Madrid. Por este vestido azul babydoll, nos olvidamos y todo del rosa Barbie por un rato. Cuando no dejamos de ver una marca en Instagram y en la televisión, solo puede significar una cosa, que es la nueva firma de moda entre las que más saben de moda y las que mejor visten en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado en unos pocos meses con la marca asturiana, Celia B, que ahora también ha conquistado a Paula Echevarría. Y no es para menos, porque a nosotras nos tiene también robado el corazón. Diseños románticos, lentejuelas, brillos y mucho color. No se puede pedir más. Fundada en 2012 en Shanghái por la asturiana Celia Bernardo, las prendas coloristas, estampadas y de aires boho de esta firma forman parte del vestuario de uno de los mayores éxitos de Netflix como ‘Sex Education’ y ahora también del armario (y de lamaleta de vacaciones) de Paula Echevarría. De Asturiana a Asturiana. Y nosotras tenemos claro que necesitamos uno en nuestro armario para ser toda una 'it girl' por las calles de Madrid.

Este vestido 'Celeste Azul' de Celia B ha conquistado a Paula Echevarría por su corte 'babydoll', su color azul con rayas blanca, su escote cruzado con abalorios de colores y sus mangas abullonadas. Pero no solo eso, además, este vestido resalta el envidiable bronceado que luce la actriz después de unos días de vacaciones en su tierra.

Paula Echevarría con vestido. @pau_eche

Celeste dress, de Celia B (363,95 euros)

Vestido celeste. Celia B

Un vestido corto de vuelo de lo más estiloso que Paula Echevarría ha combinado con las sandalias planas de pala de Hermès más tendencia.