Si todavía no tienes look de Nochebuena, copia el mini vestido de lentejuelas que Rocío Osorno ha comprado en Zara

Quedan pocas horas para disfrutar de la cena de Nochebuena. Pues bien, existen dos tipos de personas. Por un lado, están las anfitrionas de Navidad, que a estas alturas están estresadas para tener todo listo para cuando lleguen los invitados. Y, por otro lado, están las chicas que más saben de moda que todavía no tienen el look definitivo para convertirse en la mejor vestida de la velada. No tenemos ninguna prueba, pero tampoco dudas, de que te sentirás identificada con el segundo caso. Pues Rocío Osornose ha convertido en Mamá Noel para regalarnos este estilismo de última hora que tú puedes tener con el simple hecho de acercarte al Zara más cercano. Estamos hablando de la tendencia del mini vestido de lentejuelas en negro de manga francesa y falda con volumen. Indiscutiblemente, es un acierto seguro con el que podrás repetir hasta en Nochevieja. Y no solamente puede servir para Fin de Año, sino que también es el ideal para tu próxima fiesta con amigos.

Rocío Osorno ha combinado este mini vestido de lentejuelas de Zara con sandalias de tacón y bolso joya de Kurt Geiger y pendientes largos de pedrería. Es decir, un look digno de llevar a las galas más importantes o a una alfombra roja. Por lo que la influencer te ha solucionado todos tus problemas y dudas con este estilismo tan acorde con la Navidad. Además, las lentejuelas son una de las tendencias más protagonistas de esta época, pues se las hemos visto a Vicky Martín Berrocal en su falda maxi, de Mango, o a Amelia Bono en la bomber de brillos dorados tan viral de Zara. Y no cabe duda de que Rocío Osorno ha caído rendida a este tipo de prendas. Y nos referimos tanto a aquellas que visten lentejuelas como a las que incluyen volúmenes. ¿Puede estar más acertada con este mini vestido? Nosotras decimos sí.

Rocío Osorno con mini vestido de lentejuelas. @rocioosorno

Mini vestido de lentejuelas, de Zara (50 euros)

Mini vestido de lentejuelas. Zara

Durante el día de hoy y de mañana vamos a poder ver cuáles han sido las propuestas de las influencers y celebrities para pasar los momentos más mágicos con la familia y las amistades. Pero, de momento, nosotras nos quedamos con este look tan bien escogido por Rocío Osorno.