Nos vamos directas al Primark de Gran Vía a por el pijama de 'Emily in Paris' para ver el estreno de la cuarta temporada

Solo quedan 4 días para que se estrene la cuarta temporada de 'Emily in Paris' en Netflix, y nosotras no podemos esperar más. Porque somos tan fans que esta semana hemos vuelto a ver la tercer temporada para acordarnos de todos los detalles, aunque durante su ausencia ya habíamos vuelto a ver todas las temporadas varias veces este año.

¿El plan del jueves? Sofá, palomitas, aire acondicionado y el pijama de 'Emily en París' que nos compramos ayer por la tarde en el Primark de Gran Vía en Madrid. Porque como ya os hemos dicho, una que aquí escribe no puede ser más fan, y después de terminar de trabajar me fue directa a la tienda a 40 grados para ver si encontraba esos maravillosos pijamas que me habían salido en TikTok en una vídeo de la tienda en Liverpool.

Dos pijamas de 'Emily in Paris' de Primark, uno de pantalón corto y camiseta de manga corta, y otro de manga larga y pantalón largo. ¿Cuál te gusta más? Yo me he comprado los dos, y no dudo que se van a agotar rápidamente, porque ha sido subirlos a mi cuenta de TikTok y hacerse rápidamente viral el vídeo. El pijama de manga corta cuesta 13 euros, mientras que la versión en largo 16 euros, y como siempre en Primark van de la doble XS a la doble XL.

La cuarta temporada de 'Emily in París' llega este jueves 15 de agosto

La espera casi casi ha terminado. La cuarta temporada de 'Emily en París' está a punto de estrenarse (15 de agosto la primera parte y 2 de septiembre la segunda). Si has seguido la serie desde su primera temporada, te habrás dado cuenta de que Lily Collins y el resto de sus compañeros no solo han capturado la esencia del estilo parisino, sino que también ha marcado tendencia en el mundo del entretenimiento. Cada outfit de Emily y sus amigos ha sido una lección de estilo, y ya te adelantamos que esta temporada no va a ser para menos.