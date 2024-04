Nos vamos directas a Zara a por el top verde lima de escote Bardot que Violeta Mangriñán lleva con vaqueros

Violeta Mangriñán está de vuelta a Madrid y al trabajo después de la Semana Santa en Valencia, pero no por eso no nos deja inspiración con sus estilismos más en tendencia al igual que Rocío Osorno, Carmen Lomana o Amelia Bono. Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer, y no, no es agotar la camiseta más hortera de Zara Kids, aunque no le gustara nada que la denomináramos así. Lo que ha conseguido hoy la influencer valenciana es que rescatemos de nuestro armario los vaqueros de madre para combinarlos con el top de escote Bardot verde lima de Zara que ella ha lucido en un evento de Ghd. Y ahora lo ha hecho con este estilismo clásico para ir a la oficina o de fiesta en primavera, que ella sabe llevar con el máximo estilo con vaqueros de tiro alto y blazer oversize. En el año 1872, un inmigrante de origen judío en Estados Unidos procedente de Baviera llamado Levi Strauss, y su socio comercial, Jacob Davis, se asociaron para comercializar ropa de trabajo con esta tela, a la otros llamaban “mezclilla”. En el año 1962 salieron al mercado los primeros vaqueros de la marca Lois. Desde entonces, los vaqueros no faltan en el armario de las mujeres que mejor visten. Y ella lo ha combinado con el top de escote Bardot que ha vuelto esta primavera.

El escote bardot es a la moda lo que Brigitte al cine: romántico a la vez que sexy y absolutamente eterno y atemporal. Más allá de ser una fórmula infalible, cada cierto tiempo el escote bardot viene reconvertido en tendencia y eso es precisamente lo que parece que sucederá esta primavera 2024 como nos han dejado claro nuestras celebrities, influencers y también todas nuestras marcas 'low cost' favoritas. Y para muestra, este look de Violeta como ayer hizo Isabel Díaz Ayuso con pantalones elegantes y botines. Pocas mujeres pueden presumir de haber dado nombre a una tendencia, pero Brigitte Bardot es una de las afortunadas. Ella dio nombre a este escote que deja los hombros al aire y recorre el cuerpo de la mujer por encima del pecho. Un escote que desprende sensualidad, estiliza y hace poderosa a la mujer. Y ahora la moda lo ha recuperado, y ahora nosotras nos hemos enamorado de este top verde de nueva colección de Zara que resalta el primer bronceado de la temporada.

Top hombros descubiertos, de Zara (17,95 euros)

Top hombros. Zara

Un top de nueva colección de Zara, confeccionado en tejido elástico en verde lima y el escote recto con vuelta con hombros descubiertos más tendencia de este 2024. Una prenda que Violeta ha estrenado con vaqueros en un evento de influencers en Madrid.