Victoria Federica saca su estilo más pijo (y clásico) con mocasines para los desfiles de Alta Costura en París

Victoria Federica ya está derrochando estilo y glamur por las calles de París. Acaba de arrancar la Semana de la Alta Costura en París, o lo que es lo mismo, una de las semanas favoritas de los amantes de la moda en todo el mundo, y hasta cita nunca falta Jaime de Marichalar y en los últimos años acompañado de su hija. Por algo comparten su pasión por la moda, como nunca pasó con la Infanta Elena. Enero es el mes que París le dedica a la moda y, con él, el calendario de desfiles de alta costura se llena de citas ineludibles. La Semana de la Alta Costura de París celebra estos días la primera presentación del año, un calendario que ha arrancado esta mañana con la casa Schiaparelli, que ha presentado su colección primavera-verano 2024 con muchas celebrities como Jennifer Lopez, Zendaya o nuestra Victoria Federica. Hasta la fecha, la maison cuenta con 5.000 clientes, entre los que figuran estrellas y celebridades internacionales que muestran un especial aprecio por las creaciones de la casa de moda.

Si Jennifer Lopez ha impacto con un look de lo más futuristas con una gafas doradas que no han dejado indiferente a nadie, Victoria Federica ha sacado su lado más pijo y clásico con los mocasines más masculinos que ya ha llevado en más de una ocasión a los desfiles. Un look con mocasines que ha combinado con un conjunto de pantalón y chaqueta de cuadros vichy en negro y blanco con botones dorados y una capa en verde con hebillas doradas.

Victoria Federica en los desfiles de París. Gtres

Un estilismo de lo más clásico el de Victoria Federica después de viajar ayer misma a París con las Adidas por las que suspiran todas las amantes de la moda este invierno.