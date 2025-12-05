Nuria Roca confirma el mix más elegante y cómodo de la temporada con su chaqueta denim oversize y pantalones efecto piel

Nuria Roca vuelve a demostrar que la elegancia relajada es su terreno favorito. La presentadora, que cada semana nos deja un nuevo flechazo estilístico, ha vuelto a conquistar a su audiencia con un look versátil, moderno y tremendamente favorecedor que funciona tanto frente a las cámaras como en la calle. Esta vez, ha apostado por un estilismo que combina piezas esenciales del armario de invierno con un toque urbano irresistible.

El protagonista absoluto del outfit es la chaqueta oversize de Manech, una firma española que está ganando fuerza entre las insiders por sus patrones cuidados y su estética effortless. Se trata de un diseño denim de corte amplio, con botonadura dorada y hombreras suaves que estructuran la silueta sin restar comodidad. Es una prenda que levanta cualquier look y que aporta ese aire casual con el que Nuria se siente tan identificada. No es casualidad que ella misma haya confesado estar “completamente in love” con la pieza.

El combo que nunca falla: cuero vegano + punto de invierno

Para equilibrar el volumen de la chaqueta, Nuria Roca recurre a unos pantalones efecto piel de Mango, en un tono burdeos oscuro que estiliza, alarga visualmente la pierna y aporta el toque más invernal al conjunto. El acabado ligeramente brillante y el bajo acampanado juegan a favor de una estética setentera muy actual, que la presentadora domina a la perfección.

En la parte superior, apuesta por un jersey de Marciano by Guess en cuello cisne y acabado ceñido. El color, un burdeos profundo, crea una continuidad cromática impecable con el pantalón. Este tipo de prendas básicas de punto son esenciales para sobrevivir al frío sin renunciar a la elegancia, y además permiten que la chaqueta denim siga siendo la estrella del look.

Los botines de Pons Quintana: el toque final que firma su estilo

Para rematar, Nuria elige unos botines de Pons Quintana, una de las firmas españolas más valoradas por su calidad artesanal. De puntera afilada y tacón cómodo, los botines aportan una línea sofisticada y elevan el conjunto sin restarle naturalidad. El color, nuevamente dentro de la gama burdeos, confirma que la presentadora ha construido un look pensado al detalle, donde todo encaja sin parecer forzado.

Un look adaptable, copiables y perfecto para invierno

Este estilismo reúne todas las claves que funcionan en diciembre: un tejido cálido como el punto, otra textura que aporta tendencia como el efecto piel, una prenda exterior con personalidad y un calzado cómodo pero elegante. Es perfecto para ir a la oficina, para una comida informal o, como demuestra Nuria, para sentarse en un plató de televisión y mantener intacto el estilo.

En un momento en el que buscamos looks cómodos que sigan siendo chic, Nuria Roca vuelve a convertirse en el mejor escaparate de moda real. Y sí, su chaqueta de Manech promete agotarse.