El vestido burdeos (y de firma española) de Ayuso acapara todas las miradas en el acto previo al Día de la Constitución

Hoy se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, el acto institucional con motivo del Día de la Constitución Española, que oficialmente se conmemora mañana, 6 de diciembre. Como cada año, este encuentro reúne a representantes institucionales, cargos públicos y autoridades en una jornada marcada por la solemnidad y el simbolismo. En esta edición, Isabel Díaz Ayusoha presidido el acto con un look que no ha pasado desapercibido: un vestido burdeos de Victoria Colección, la firma de Vicky Martín Berrocal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a apostar por la moda española para uno de los días más importantes del calendario institucional. Su estilismo, elegante, depurado y perfectamente alineado con el carácter oficial del evento, ha sido uno de los más comentados del día.

Un vestido burdeos impecable para una jornada solemne

El diseño elegido pertenece a la reconocida línea Talitha de Victoria Colección, una de las más representativas de la firma. El color burdeos profundo, símbolo de solemnidad, respeto y elegancia, encaja a la perfección con la naturaleza del acto. Es un tono que aporta presencia sin estridencias y que favorece especialmente en invierno.

Acto del Día de Constitución en la Comunidad de Madrid FERNANDO VILLAR Agencia EFE

El vestido destaca por su escote cruzado drapeado, un trabajo arquitectónico que estiliza la figura y aporta estructura a la zona superior. La falda, de caída fluida y patrón estudiado, acompaña el movimiento manteniendo la armonía del conjunto. Es un diseño que realza sin marcar, perfecto para equilibrar feminidad y protocolo.

Apoyo firme a la moda española en actos institucionales

La relación entre Ayuso y Victoria Colección se ha consolidado en los últimos años, especialmente en celebraciones oficiales. La presidenta vuelve a confiar en una firma confeccionada íntegramente en España, lo que subraya su apuesta por el talento nacional y la artesanía en momentos de relevancia pública.

Acto del Día de Constitución en la Comunidad de Madrid FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Vicky Martín Berrocal, a través de su firma, ha sabido construir un lenguaje estético que encaja con la imagen institucional de Ayuso: sobria, elegante y con un toque contemporáneo. Sus diseños combinan líneas limpias, presencia y una evidente lectura de sofisticación que se adapta muy bien a la agenda de la presidenta.

Un look que marca el inicio de las celebraciones del 6 de diciembre

Aunque el Día de la Constitución se celebra mañana, el acto oficial de hoy ha inaugurado las conmemoraciones con un tono solemne y una imagen cuidada. Y el estilismo de Ayuso ha contribuido a reforzar esa estética institucional que define las ceremonias más importantes del año.

Con este vestido burdeos, la presidenta firma uno de sus looks más elegantes del invierno y confirma, una vez más, que los tonos profundos y los diseños de corte depurado serán clave en los eventos públicos de esta temporada.