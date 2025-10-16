El elegante look burdeos de Nuria Roca en los Premios Planeta con el que brilló junto a Juan del Val en su noche más especial

La noche del miércoles 15 de octubre de 2025 quedará grabada para siempre en la memoria de Juan del Val y Nuria Roca. El escritor madrileño fue proclamado ganador del Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor, y la emoción se extendió mucho más allá del escenario del Museu Nacional d’Art de Catalunya. En primera fila, la presentadora y colaboradora de televisión vivió con orgullo y lágrimas contenidas uno de los momentos más especiales de su marido, convertida, además, en una de las mujeres más elegantes de la noche.

Un look burdeos con sello propio

Nuria Roca apostó por un look sofisticado y con personalidad, fiel a su estilo contemporáneo, que mezcla elegancia y frescura sin esfuerzo. La valenciana eligió un blusa de organza en tono burdeos, con delicadas transparencias y cuello cerrado, que combinó con pantalones de vestir negros de corte fluido. Un look perfecto para una noche de gala, que equilibraba sobriedad y modernidad con ese toque chic que tanto la caracteriza.

El look de Nuria Roca. Gtres

El detalle que marcó la diferencia fue su bolso metalizado en dorado envejecido, un guiño brillante que aportaba luz al conjunto, junto a una manicura fucsia que rompía con el clasicismo del look. En cuanto al peinado, lució su melena suelta con ondas suaves y raya al medio, muy natural y favorecedora, y un maquillaje luminoso con labios en tono rosado que realzaban su sonrisa permanente.

Una noche de amor y emoción

Las cámaras captaron uno de los momentos más tiernos de la velada: cuando Juan del Val se acercó a Nuria Roca tras recoger el galardón y le dedicó unas palabras que emocionaron a todo el auditorio. “Nuria, te quiero. Eres mi vida”, dijo el escritor entre aplausos, mirando directamente a su mujer, que no pudo contener la emoción.

Durante su discurso, Juan del Val dedicó el premio a sus tres hijos —Juan, Pau y Olivia— y especialmente a Nuria: “Este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto no sería posible, sin ti nada tiene sentido”. Una declaración pública de amor que se ha hecho viral y que resume la complicidad y el cariño que ambos transmiten en cada aparición pública.

Una pareja admirada

Juntos desde hace más de dos décadas, Nuria Roca y Juan del Val forman una de las parejas más queridas y admiradas del panorama cultural y televisivo español. Su naturalidad, humor y apoyo mutuo los han convertido en un referente de amor maduro y real. Y, en esta ocasión, además de compañera, Nuria fue también protagonista: por su elegancia, su actitud y su presencia impecable en una noche que marcó un antes y un después en su historia.